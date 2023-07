El piloto español Carlos Sainz (Ferrari) espera que su tercera posición conseguida este sábado en la carrera al esprint del Gran Premio de Austria, décima cita del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, «sea el principio de darle la vuelta a la temporada difícil» que llevan en el seno de su escudería.

«Espero que esto sea el principio de darle la vuelta un poco a la temporada, a la temporada difícil que hemos tenido en Ferrari. La verdad que hasta ahora han sido P5, P4, P5... Espero que mañana el coche vaya bien en carrera y tengamos poca degradación, que es siempre nuestro punto débil», comentó Sainz ante los micrófonos de DAZN.

«Creo que he tenido un día muy bueno porque, dado cómo ha empezado, creía que me iba a quedar en la Q1, por el problema de frenos ya veía el día un poco negro. Luego se ha aclarado bastante con esa vuelta de Q1, que me he puesto primero y a partir de ahí me he sentido muy bien con el coche», argumentó el piloto madrileño.

Así, Sainz se alegró por su desempeño sabatino en Spielberg. «He podido hacer buenas vueltas en 'qualy', he ido rápido en mojado. Y nada, estoy ahora tercero. Hemos cogido buenos puntos y mañana salgo otra vez tercero, a ver si podemos rematar un buen finde», auguró sobre el Gran Premio dominical.

«No pido buen ritmo, sino un ritmo decente de carrera para por lo menos aguantar segundos y terceros. Yo creo que será el inicio de cambiar bastantes cosas en el coche después de todo el desarrollo que hemos traído a las últimas carreras», declaró Sainz desde el circuito Red Bull Ring.

Por último, se mostró «optimista pero también precavido» debido a que «las últimas veces que hemos salido adelante hemos degradado [neumáticos], nos hemos ido para atrás». «Y nada nos dice que esto no pueda pasar mañana; solo las mejoras que hemos traído, a ver si nos permiten que eso no pase», concluyó Sainz.