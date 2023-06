El piloto español Marc Márquez (Repsol Honda) admitió este viernes que su «objetivo» sobre el asfalto de Mugello, durante el Gran Premio de Italia para la sexta prueba en el Campeonato del Mundo de MotoGP, «no es ni el podio ni la victoria, sino estar entre el 'top 5' y 'top 10'».

«Hay circuitos en los que sufro más que en otros y este es uno de ellos. En la P2 he estado lejos, pero no demasiado. Mi objetivo aquí no es ni el podio ni la victoria, sino estar entre el 'top 5' y 'top 10'», declaró Márquez a los medios oficiales de Repsol Honda, siendo octavo en la tabla combinada de tiempos tras los primeros entrenamientos.

«Ha sido un día difícil, no solo por la moto, sino por mí mismo. En la primera tanda de la P1 no tenía buenas sensaciones. Después, poco a poco, he sido capaz de pilotar de otra manera y ha ido mejor», comentó el piloto de Cervera, que se fue al suelo a tenor de una maniobra difícil.

En este sentido, Márquez reconoció su error. «La caída ha sido culpa mía. He recortado demasiado por el piano en el interior con goma nueva y buscando trazadas nuevas, a veces sale bien y otras mal», describió sobre ese percance durante una jornada de entrenamientos dominada por el italiano Francesco Bagnaia (Ducati).

«A veces hacemos una buena estrategia y todo va bien, pero hoy todo lo que hemos probado no ha ido en una buena dirección. Mañana tendremos que rehacer nuestro fin de semana para mejorar», concluyó un Márquez fiel a su compromiso con Honda ante posibles rumores que lo situaban fuera de la fábrica japonesa.