El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Ferrari), que ha finalizado en quinta posición el Gran Premio de Azerbaiyán, ha asegurado que el «ritmo de carrera» sigue siendo «el punto débil» del equipo, señalando que «no puede ser» que consigan la pole y en carrera Aston Martin les pise «los talones».

«El ritmo de carrera sigue siendo nuestro punto débil. No puede ser que a una vuelta hagamos la pole con Charles y en carrera el Aston nos pise los talones y a mí me gane. Seguimos teniendo que mejorar ahí y estoy seguro de que el equipo dará pasitos adelante», señaló en declaraciones a DAZN.

En este sentido, reconocido que se le ha hecho la carrera «larga». «Como se ha podido ver desde fuera, con la goma media no he hecho mal 'stint', he recuperado un poco de ritmo, pero en cuanto he puesto la dura la confianza se ha vuelto a ir y he tenido que asegurarme de que no cometía ningún error y traía a casa ese quinto puesto, que son buenos puntos para el equipo. Ahora tenemos unos días para analizar lo que ha podido pasar, encontraremos lo que ha sido y en Miami volveré a estar en el ritmo y en la batalla», indicó.

En otro orden de cosas, el madrileño habló de su pelea en pista con el británico Lewis Hamilton (Mercedes). «Lo he controlado, más que defendido. Empujar más hubiese sido arriesgar para nada, porque los de delante iban muy delante. Con la poca confianza que tenía y los muros tan cerca, no quería cometer ningún error», manifestó.

«Haciendo el ritmo que estaba haciendo, notaba que podía controlar a Hamilton. Comparado con el año pasado, me puse el objetivo de no hacer los errores de principio de temporada, que cometí en fines de semana difíciles. Por lo menos este fin de semana he salvado un quinto, que no es lo que quiero ni lo que espero de mí, pero estoy seguro de que en Miami volveré a estar en el ritmo», continuó.

A pesar de todo, Sainz aseguró que el fin de semana ha sido positivo. «La pole de Charles nos ha dado buenas vibraciones al equipo, nos ha dado la motivación de pensar que, desde Australia, estamos yendo en la dirección correcta. No hay que olvidar que en Australia tuve muy buen ritmo de carrera y que me sentí muy cómodo con el coche. Ahora parece que también Charles este fin de semana ha ido muy bien», finalizó.