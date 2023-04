Joan Mir se confiesa «desilusionado y frustrado»

Joan Mir (Repsol Honda RC 213 V), acabó duodécimo la carrera sprint del Gran Premio de las Américas de MotoGP y al término de la misma reconoció que había salido «enfadado». «Enfadado porque sé lo que puedo hacer y me siento frustrado, sin poder exprimir un poco lo que puedo hacer, mis puntos fuertes, así que mañana a ver si podemos dar un pasito adelante», refiere Mir.

«La verdad, ha sido un desafío de carrera porque en las condiciones de calor, que es cuando patina más todo, es cuando se ven los fallos y donde realmente se ven las desventajas que tenemos en algunos puntos, y me he encontrado fatal. No estoy, no puedo pilotar como me gustaría», reconoce disgustado Joan Mir.

«Todavía no somos uno con la moto y no puedo explotar mis puntos fuertes, es tan fácil como esto. Es complicado y trabajaremos para entenderlo, pero para mí es súper importante ahora mismo acabar las carreras. Es importantísimo, porque cuando no van bien las cosas llevar la moto al box es muchísima información que para mañana puede ayudar un montón y eso que he estado a punto de caerme un montón de veces», recuerda el piloto de Repsol.

«Creo que todavía no es nuestro momento y después de esta carrera hay bastante trabajo por hacer, pero lo estamos viendo, la moto tiene potencial, pero por alguna razón yo todavía no lo he encontrado», insiste Mir.

En un determinado momento Joan Mir se comparó con Alex Rins (Honda RC 213 V) que fue segundo en el podio, pero aclaró que «lleva otra configuración, otro chasis, otro tal ..., creo que está claro que sé que se puede llegar a luchar con esta moto por estar delante, lo sé, pero es más mirarnos a nosotros para poder pilotar y sacar mis puntos fuertes que estar mirando los resultados de otros, no ha sido nunca mi manera de trabajar».

«Hay destellos de prestaciones, de rendimiento, que tenemos porque estamos ahí, pero cuando la pista está con calor salen todos los defectos y es cuando te das cuenta que no puedes sacar tus puntos fuertes, que siempre ha sido la constancia, el llegar a final de carrera bien, controlar la adherencia y ahora mismo no puedo hacerlo», lamenta el piloto de Repsol, quien reconoce estar «cabreado».

«Y mucho. Todo me preocupa un poco, eso está claro, pero también tenemos que ver qué es la tercera carrera y prefiero que me salga todo así, todo lo malo que me tenga que salir que lo haga al principio para luego acabar mejor que hacer destellos de algo para que luego me salga un problema más adelante», continúa Joan Mir.

«Vamos a seguir trabajando y no nos vamos a rendir para ver si ponemos más. Me acuerdo que en Suzuki fue algo parecido, sufrí muchísimo, me caí muchísimo el primer año y luego en la primera carrera del segundo año encontramos algo, en una carrera en la que además me caí, pero encontramos la manera de poder explotar mis virtudes y al final acabamos ganando», recordó Mir de sus años en Suzuki.

«Es un poco esto, con el nivelazo que hay en MotoGP, que es bestial, de motos, de competición, de pilotos, estoy sufriendo un montón, pero al final estamos hablando de cuatro décimas, de tres décimas o de dos por vuelta, que es muy poco pero es un mundo», recalcó el piloto de Repsol.