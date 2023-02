El nuevo Repsol Honda Team de MotoGP empezará a dar gas este miércoles en Madrid con la presentación oficial del proyecto para el Mundial 2023, con el ocho veces campeón mundial Marc Márquez y con Joan Mir, campeón de MotoGP en 2020, como cara nueva.

«En la mañana del miércoles 22 de febrero, el equipo Repsol Honda realizará su presentación oficial en Campus Repsol, en Madrid», anunció el equipo a finales de enero.

Tras la salida del campeonato de Suzuki y la marcha de Pol Espargaró del equipo Repsol Honda, será el balear Joan Mir, campeón de Moto3 en 2017 y de MotoGP en 2020, el nuevo compañero de equipo de un Marc Márquez que espera dejar atrás del todo su calvario con las lesiones.

Tanto el de Cervera como el de Palma de Mallorca serán los grandes atractivos, junto a la nueva Honda RC213V 2023, de una puesta de largo muy esperada en Honda. «Para mí no tiene sentido seguir corriendo rellenando la parrilla de salida. Lo que hago lo hago con todo, lo que te da la gasolina es ganar, es la recompensa que uno busca. El objetivo es volver a luchar por un Mundial y que yo esté listo para ello», aseguró Márquez en la presentación de su documental 'Marc Márquez: ALL IN'.

Sin embargo, los test con Honda no han ido como esperaba. «En Honda son los primeros interesados en cambiar cosas para ganar un título, son momentos para estar unidos, queda mucho por hacer. Venimos de dos años malos y no se cambia de un día para otro. Quiero un título y para hacerlo te expones al riesgo. Para ganar tienes que arriesgar. Sigue siendo mi pasión. Tengo 30 años y aún hay mucho que hacer», agregó en el evento del pasado domingo.

En el último campeonato de 2022, Márquez se vio afectado por las ausencias por lesión y terminó 13º con 113 puntos, por los apenas 56 de un Pol Espargaró que no se llegó a adaptar a la Honda. Por su parte, Mir fue 15º con 87 puntos en su despedida de Suzuki.