El piloto británico Lewis Hamilton (Mercedes), heptacampeón del mundo de Fórmula 1, ha confesado que su etapa en el colegio fue «la más traumática y difícil» de su vida, desvelando que le tiraban plátanos, le acosaban y le llamaban repetidamente «negro».

«A los seis años ya sufría acoso escolar. En ese colegio yo era uno de los tres niños de color y los niños más mayores, más fuertes, me acosaban. Me daban constantes golpes, me lanzaban cosas, como plátanos, y la gente que utilizaba la palabra con 'n' -'nigger', es decir, 'negro'-, tan tranquila. La gente te llama mulato y no sabes dónde encajas. Fue difícil para mí», señaló en el podcast 'On Purpose', grabado en noviembre pero publicado este lunes.

Hamilton, que nació y se educó en Stevenage, en el sureste de Inglaterra, reconoció que su etapa escolar había sido la «más difícil» de su vida. «Para mí, el colegio fue la parte más traumatizante y difícil de mi vida. En mi instituto había seis o siete niños negros de un total de 1.200, y a tres de nosotros nos dejaban fuera del despacho del director todo el tiempo. El director nos tenía manía, sobre todo a mí. Sentía que el sistema estaba en mi contra y que yo nadaba a contracorriente. Me reprimí muchas cosas», desveló.

En este sentido, explicó que no le contaba a sus padres los abusos que sufría. «No me sentía capaz de ir a casa y decirles a mis padres que esos chicos no paraban de decirme la palabra con 'n', o que hoy me habían acosado o pegado en el colegio, no quería que mi padre pensara que no era fuerte», subrayó.

Hamilton sigue siendo el único piloto negro de la F1 y ha creado Mission 44, cuyo objetivo es mejorar la vida de las personas de grupos infrarrepresentados, e Ignite, una empresa conjunta con su equipo Mercedes para mejorar la diversidad y la inclusión en el automovilismo.

Sobre su vida después de la Fórmula 1, el británico aseguró que será «muy duro» dejar de competir. «Llevo 30 años haciéndolo. Cuando dejas de hacerlo, ¿qué va a ser igual? Nada va a igualar estar en un circuito, estar en una carrera, estar en la cima de este deporte y estar al frente de la parrilla y esa emoción que siento con ello», expuso.

«Cuando me retire, habrá un gran vacío, así que estoy intentando centrarme y encontrar cosas que puedan reemplazarlo y que sean igual de gratificantes», apuntó. Hamilton presentará su nuevo Mercedes el 15 de febrero, antes de la primera prueba de la nueva temporada en Baréin el 5 de marzo.