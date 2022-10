No paraba de recibir felicitaciones de sus vecinos, amigos y de la gente con la que ha crecido en muchos casos y ha visto cambiar la fisonomía del barrio del nuevo campeón del mundo de Moto3, sa Indioteria. Marga Bonnín, madre de Izan Guevara, confesaba que todavía le quedaban «centenares de mensajes de Facebook y Whatsapp por contestar, pero prometo que lo haré», comentaba con una sonrisa que delataba la «inmensa felicidad» de un momento histórico. Lectora habitual de prensa, colecciona todos los recortes e informaciones que se publican sobre Izan.

«Y voy a tener trabajo estos días, ¡porque veo muchas páginas!», decía irradiando una tranquilidad que ha echado de menos en los días previos al Gran Premio de Australia, una carrera que, «en directo no vi entera, lo hice a trozos, estaba muy nerviosa; pero el domingo, con más calma, la pude ver toda. Y la disfruté. Muchísimo...», explicaba Marga mientras hojeaba la edición de este lunes de Ultima Hora, en la que la fotografía de Izan Guevara presidía un ejemplar «que guardaré con mucho cariño, porque es un momento que recordaremos toda la vida. Ha sido algo muy grande», admitía, sin esconder, con la espontaneidad que ha heredado su hijo que «todavía se me eriza la piel tras ver la carrera. Ha sido un momento muy emotivo, y a la vez feliz, porque Izan «ha conseguido hacer realidad su sueño, que es ser campeón del mundo. Y eso, como padres, nos enorgullece mucho, porque han sido muchos años de trabajo y sacrificios que se ven recompensados», añade mientras su teléfono móvil no deja de recibir notificaciones, a la par que Marga felicitaciones y saludos de la gente de sa Indioteria. «Somos de aquí de toda la vida y cosas como estas las aprecio mucho, la verdad», asegura.

Recuerdos

Eso sí, tiene claro que «si es por una cosa así (el título mundial de Izan), que suene el móvil todas las veces que sea. Y que no pare (risas)», comenta ya más relajada, a la par que recuerda los momentos posteriores a esa ya histórica victoria de su hijo en el Gran Premio de Australia, en la madrugada del pasado domingo. «Cuando se proclamó campeón, se me pasaron por la cabeza muchas, mil cosas, tantas imágenes de cuando era pequeño, de las horas que pasamos en el barco, yendo a competir a la Península; en la autocaravana, que era nuestro ‘hogar’... Fue una forma más de hacer familia, y muchas de ellas han vivido estas experiencias, pero siendo de Mallorca, los desplazamientos eran más complejos... Pero ha valido la pena todo, y al ver que mi hijo es feliz, hace lo que le gusta y consigue cumplir sus sueños, creo que como padres, Toni y yo, y toda la familia, no podemos pedir más», proseguía Marga, repasando el reportaje que resumía ayer y en estas páginas la trayectoria deportiva de Izan Guevara, ilustrado con fotografías del álbum familiar que le trajeron «muchos recuerdos».

Reacción

Tras ver la bandera a cuadros como ganador en Phillip Island y ser ya, a todas luces, campeón mundial de Moto3, Izan Guevara pudo abrazar a su padre en el parque cerrado del circuito. Y en pocos minutos, recibió una fotografía de ambos en el box y pudo hacer una videollamada con el nuevo rey de Moto3. «Izan no se lo creía. Y es normal, ha cumplido un sueño... Y creo que, todavía, le debe dar vueltas a todo, porque es muy fuerte. Pero ya es campeón y hay que disfrutarlo. Tengo ganas de que regresen y poder celebrarlo juntos», añadía, aunque para ello tendrá que esperar a la disputa, el próximo fin de semana, del Gran Premio de Malasia, penúltima cita del Mundial, a la que Guevara llegará con todo decidido, «pero seguro que querrá estar delante».

Reivindica al mismo tiempo Marga sus orígenes y los de su familia. «En este barrio -sa Indioteria- hemos nacido yo y mis hijos, y su padre lleva toda la vida aquí también. Aquí han ido al colegio, han crecido y vivimos como una familia más, felices, y mucho más ahora si cabe. Somos muchos los que hemos seguido residiendo aquí pese a los años y eso lo hace más acogedor», explica entre felicitación y felicitación de esos vecinos y conocidos que esperan la vuelta de Izan Guevara para poder aplaudir al nuevo campeón del mundo de Moto3.