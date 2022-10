El piloto español Izan Guevara (GasGas) ha asegurado que a pesar de que las sensaciones con la moto no son «exactamente» las que le gustarían no está preocupado por salir séptimo en el Gran Premio de Australia, donde tiene su primera oportunidad de coronarse campeón de Moto3, ya qye en Phillip Island «se pueden hacer adelantamientos con facilidad y hay bastantes rectas en las que ganar ritmo».

«Saldremos séptimos en la carrera de mañana. No estoy preocupado porque es un circuito muy rápido, se pueden hacer adelantamientos con facilidad y hay bastantes rectas en las que ganar ritmo. Las sensaciones con la moto no son exactamente las que me gustarían, pero por ahora estoy bien e intentaré dar un pasito más de cara a la carrera», señaló en declaraciones a su equipo, el Gaviota GASGAS Aspar Team.

El balear será campeón si consigue dos puntos más que el italiano Dennis Foggia, no perder más de cinco puntos con su compañero Sergio García Dols ni más de 20 con el japonés Ayumu Sasaki. «Mañana es un día importante en mi carrera deportiva e intentaré afrontarlo de la mejor forma posible. Quiero hacer una buena carrera e intentaré lograr lo que llevamos tanto tiempo persiguiendo», manifestó.

Por su parte, García Dols, que arrancará segundo, se mostró «muy contento» por sus prestaciones en la Q2. «Me hacía falta un día así, porque veníamos de unas carreras en las que me he esforzado mucho y estaba pilotando bien, pero por una cosa u otra no salían las cosas. Ayer acabé el día con buenas sensaciones y hoy no han cambiado», subrayó.

«Ha habido días este año en los que los sábados hemos ido peor que los viernes, pero siempre hemos mantenido la misma línea de no tocar casi nada en la moto. Estoy contento por dar este pasito adelante en el cronometrado y los libres, pero mañana es el día importante. Ahora toca descansar y pensar en qué podemos hacer mañana para mejorar», finalizó.