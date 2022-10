30/09/2022 93 Marquez Marc (spa), Repsol Honda Team, Honda RC213V, action during the 2022 Moto GP OR Thailand Grand Prix of Thailand , motorcycle Grand Prix, from September 30 to October 02, 2022 at Buriram, Thailand - Photo Studio Milagro / DPPI DEPORTES GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press | GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7