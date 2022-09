Joan Mir (Suzuki GSX RR) , que anunció su ausencia en la carrera de Aragón y también para Japón para recuperarse en mejores condiciones de su lesión en el tobillo derecho, ha afirmado que prefiere que le pase «todo lo que nos tenga que pasar este año, que está siendo muy complicado».

«Estoy convencido de que tanto para mí como para todo el equipo esto nos va a hacer más fuertes en todo, por eso quiero dar las gracias al equipo, porque han hecho todo lo posible para que salga y que pueda más o menos pilotar pero hemos visto en los terceros libres que con ritmo de carrera podía hacer dos o tres vueltas, con neumático usado nuestro ritmo es bueno, pero luego hay que ser más preciso y hacer una vuelta rápida, y no soy capaz. No tiene mucho sentido», reconoció sobre sus problemas físicos Mir.

«Hemos trabajado mucho la movilidad estas dos semanas y el jueves caminaba perfecto, habíamos hecho un trabajo súper bueno si bien sabía que tenía un poco de dolor cuando apretaba y que el pie vibraba un poco, y el freno de atrás sufría, pero dije 'para el viernes creo que puedo estar bien', pero ya vi que no estaba pilotando bien, no puedo coger el freno trasero, en los cambios de dirección y en las curvas a derechas no sé muy bien dónde tengo apoyado el pie y me falta un poco de estabilidad y de sensibilidad, las dos cosas», enumera sobre sus problemas Joan Mir.

«Eso está haciendo que sea muy complicado pilotar y como este año no nos jugamos nada, si tuviera que salir a pista para coger un par de puntos lo haría, pero no creo que tenga mucho sentido y lo más importante es volver al ciento por ciento e intentar acabar la temporada a buen nivel, luego ya veremos», señaló el piloto de Suzuki.