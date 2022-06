Joan Mir no sabe «nada» sobre su futuro

Joan Mir (Suzuki GSX RR) aseguró al llegar a Sachsenring, donde este fin de semana se disputa el Gran Premio de Alemania de MotoGP, que no sabe nada de su futuro: «Está todo como estaba en la carrera anterior y en la otra». «Las decisiones no se toman en este aspecto por dos o tres carreras, creo que se analiza por la trayectoria de un piloto, y es ahí donde se sacan las conclusiones, aunque está claro que sacar buenos resultados en las últimas carreras supone una ayuda, pero lo que más ayuda es la trayectoria de ese piloto y no tanto si ha tenido problemas o no en las últimas carreras. Eso da igual», afirmó.

El campeón del mundo de 2020 dijo que es «exactamente el mismo piloto que en 2020»- «Estamos trabajando, pero lo que pasa es que cada año las motos cambian, el campeonato es diferente, pero el piloto es el mismo. De alguna manera este año nos ha tocado sufrir la primera parte de la temporada. Si solucionamos el problema del que me estoy quejando en todo lo que va de campeonato, me lo vuelves a preguntar dentro de dos carreras te diré que soy el mismo piloto que antes de llegar a Sachsenring. Es lo mismo, estoy luchando, ahora me está tocando estar en esta situación en la que cuando acabamos lo hacemos cuartos o quintos, pero no es mi posición y lo sé», indicó. «Yo sé mis virtudes como piloto y la manera de la que me gusta pilotar; cuando llegué a Suzuki me costó un poco el primer año, porque no era mi estilo natural la manera de pilotar la Suzuki, pero luego me ha ido la mar de bien, me he adaptado y ha ido todo mu bien», aseguró el mallorquín. «Esto me ha enseñado a decir que cuando entré en Suzuki no era la que más se adaptaba a mi estilo, pero la hemos hecho funcionar y por eso creo que ahora mismo con un poco de trabajo se podría ser veloz con otras motos», afirmó convencido el campeón del mundo de MotoGP en 2020.

Joan Mir está convencido de que lo que más pesa en la elección de un piloto para un determinado equipo es «la trayectoria». «Yo creo que lo que se valora aquí no es el título, que claro que se tiene en cuenta, porque un piloto no siempre puede ganar o estar siempre delante. Se valora, o yo valoraría, el carácter del piloto». Al señalarle al mallorquín que en algunos momentos su nombre se cita junto a los de Jorge Martín o Pedro Acosta, piloto actualmente de Moto2, el piloto de Suzuki indica que «son dos grandísimos pilotos, campeones del mundo, pero no es mi decisión y tampoco lo es opinar de este tema. Lo único que puedo decir es que son dos grandes pilotos». Y, al respecto, recalcó: «No me sorprende para nada a estas alturas. Cuando estaba en Moto2, en el sitio de Acosta, yo ya lo tenía cerrado para MotoGP, así que no me sorprende en lo más mínimo. Para nada. Que un piloto de Moto2 suba en su primer año a MotoGP no me sorprende».