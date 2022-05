Mir ve como un «batacazo» la salida de Suzuki del Mundial

Joan Mir (Suzuki GSX RR), campeón del mundo de MotoGP en 2020, ha calificado como «batacazo» la decisión de Suzuki de abandonar el campeonato del mundo de motociclismo al final de la temporada 2022 y desveló que al principio se lo comunicaron a los pilotos y después se realizó una reunión con el equipo. «Primero nos lo comunicaron a los pilotos y luego se hizo una reunión con el equipo a la que también fueron los pilotos. Y nos contaron esto, que es un batacazo», señaló Mir.

🏆¡Sois los mejores! 𝘚𝘪𝘦𝘮𝑝𝘳𝘦 𝘦𝘯 𝘮𝘪 𝘤𝘰𝘳𝘢𝘻𝘰́𝘯💙



🏆You are the best! 𝘈𝘭𝘸𝘢𝘺𝘴 𝘪𝘯 𝘮𝘺 𝘩𝘦𝘢𝘳𝘵💙 pic.twitter.com/OH0BSUUQiE — JoanMir36 (@JoanMirOfficial) May 12, 2022

«Es de estas cosas que no sospechas, para nada y ni el director del equipo sabía esto, porque de lo contrario no estaría negociando con el piloto. Es muy fuerte, muy fuerte, y en la gestión que se haya podido hacer de la noticia no quiero entrar», reconoció Mir que aseguró que su equipo «tampoco lo esperaba«. «Es muy fuerte y, además, hablamos de un equipo modélico. Si empiezas este proyecto en 2015 y ves que cada año estás ahí, pero que no acabas de llegar… pero es que no es el caso pues fuimos campeones hace dos años y estamos en disposición de luchar por el Mundial cada año y creo que se ha dado una imagen de Suzuki ejemplar, bestial, de unión, de resultados. Todo el mundo sabe lo especial que es este equipo por la gente que trabaja en este equipo. Es algo fuerte», insiste el campeón del mundo de MotoGP en 2020.

Joan Mir insiste en que «yo no lo entiendo, no, no, no. Para tomar esta decisión ha tenido que pasar algo gordo, porque no es una decisión que se tome porque no haya resultados ya que los hay, no ha pasado nada y se ha hecho todo de manera ejemplar. Debe ser algo grande lo que les ha pasado y les ha llevado a tomar esta decisión». «Está claro que en el test de Montmeló no probaremos un motor nuevo para el año que viene», confirma Mir entre sonrisas, para agregar que «nos centraremos en evolucionar la moto para este año. En eso tengo confianza. Van a seguir el compromiso que tienen hasta final de año, incluso los test con el equipo de pruebas y seguramente se hagan todos los test, pero esto se cierra a final de año», sentencia Mir.

SUZUKI ANNOUNCEMENT



Suzuki Motor Corporation is in discussions with Dorna regarding the possibility of ending its participation in MotoGP at the end of 2022: https://t.co/O8CBk1EQGu@suzukimotogp @MotoGP pic.twitter.com/oO9yWmKjtY — Suzuki Racing (@SuzukiOfficial) May 12, 2022

El doble campeón del mundo de motociclismo reconoce que él afronta la situación «con una motivación diferente, pues cuando me lo contaron, bajó toda esa motivación que tienes, pero luego dices, mira, a hacerlo lo mejor posible y qué pena que se cierre este equipo». En cuanto a su futuro, Joan Mir reconoce que «me tengo que meter en unos marrones.. Leo la prensa y los rumores sobre Honda y eso de que me veo de compañero de Marc. A ver, pregunta a cualquier piloto del 'paddock' si le gustaría ser compañero de un tío que ha ganado ocho mundiales y que seguramente es el mejor de la historia y todos dirán que quieren ser su compañero de equipo».

En este momento se recuerda a Joan Mir que el francés Johann Zarco dijo que no a la escudería Repsol Honda, pero el de Palma de Mallorca zanjó con soltura y una sonrisa la pregunta al asegurar que «esto es un pensamiento diferente». « Lo que se puede aprender de un tío como Marc es muy bestia. Aparte de esto, Paco (su representante) tiene trabajo…», recalcó Joan Mir, que aseguró tener la decisión de renovar por Suzuki ya tomada, pero reconoció haber tenido una oferta de Honda «pero no era la opción de ir al equipo oficial».