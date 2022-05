Espoleado por la espectacular victoria lograda en el Gran Premio de España de motociclismo, Izan Guevara (Aspar Team) aterriza este próximo fin de semana en otro trazado emblemático. Le Mans puede suponer un punto de inflexión en la pelea por el Mundial de Moto3, en cuya general el mallorquín es tercero, a 30 puntos de su compañero de equipo, Sergio García. Pero el 28 tiene la moral por las nubes y sabe que «este Mundial es muy largo y quedan muchas carreras por delante».

Izan Guevara muestra un maillot de s'Escapada junto a Rafel Garcias. Foto: Pilar Pellicer

Guevara compareció en la tienda de bicicletas s'Escapada para valorar el triunfo de Jerez y compartir sus sensaciones previas al Gran Premio de Francia. En la retina de los aficionados queda ese 'por fuera' en la curva Jorge Lorenzo, haciendo honores al pentacampeón mallorquín, de un Izan que recuerda ese momento de forma muy clara: «La viví como una curva más. Me vi primero al frenar, lo hice tarde, me tiré en un paso de curva rápido, pero no lo observé tan exagerado como se vio por la tele...», confiesa el campeón mundial júnior de Moto3 en 2020.

Ese triunfo, el primer del curso y el segundo en su palmarés, confirma sus pensamientos y ratifica para Izan que «con la confianza llegan los resultados». Y reitera el balear que, en lo que llevamos de temporada «me he sentido fuerte, con un punto más, sabiendo que podía optar a la victoria en todas las carreras». Aunque también exhibe un discurso prudente, «pues en dos carreras o con un 'cero' puedes irte atrás. Por eso es importante ser regular y puntuar. Y si no puedes ser segundo, a lo mejor un quinto te vale».

De Le Mans, sexta prueba del Mundial 2022, recuerda que el pasado año fue un Gran Premio «en mojado» y, aunque el fin de semana se presenta en seco, «no te puedes fiar allím aunque mi punto de velocidad es bueno, como se ha visto en los tests que hemos realizado en Barcelona esta semana» y en los que el piloto mallorquín firmó los mejores registros de las tandas. Confia, eso sí, en estar «delante» en carrera, pues necesita «los puntos o firmar otro podio para reafirmarnos», aseguraba.

Cuestionado sobre la rivalidad con su compañero de box y líder provisional del Mundial, Sergio García, Guevara explicó que en las sesiones de entrenamiento «salimos solos. Cada uno hace su ritmo y sus cronos. Luego, en carrera, se nos exige respeto, sin adelantamientos bruscos, salvo que sea una última vuelta en la que te juegues la victoria. Y, por ahora, se está cumpliendo», afirmaba Izan, quien admite que «cada uno mira por sí mismo».

Sobre el calendario que se avecina, tiene claro que en Le Mans «se verá mi estilo de pilotaje», aunque marca en rojo el Gran Premio de Catalunya, más tras los buenos tiempos y sensaciones que dejaron los tests de Montmeló. «Me he ido muy fuerte de allí y es un circuito que conozco bien, además», señalaba ante los medios mallorquines.

Del 'bombazo' que supuso el anuncio de la marcha de Suzuki de MotoGP opinó Guevara, para quien la noticia «es una pena», aunque a la vez recordó que sus dos pilotos, su paisano Joan Mir y Álex Rins «no tendrán problemas para encontrar equipo, incluso Mir dicen que lo tiene ya resuelto». Y sin dejar de lado la cilindrada reina, la opción de que el Aspar Team ocupe la plaza de la fábrica de Hamamatsu no le desagrada en vistas a poder llegar a esa parrilla en el futuro. «Sería genial», comentaba.

Y mirando al futuro y a Moto2, confesó que tiene previsto «entrenar con la 600 por si hay que dar el salto», una opción para nada descartable pensando ya en 2023, y más contando con la estructura del Aspar Team en la categoría intermedia, lo que unido a que le resta otra temporada de contrato con su actual equipo, agilizaría más si cabe esta operación. Aunque Izan Guevara únicamente focaliza sus miras en el presente. Que pasa por pelear el título de Moto3.