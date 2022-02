Es la sensación del automovilismo español y su imagen ha dado la vuelta al mundo. Su presencia en la puesta de largo del W13, el monoplaza con el que el equipo Mercedes AMG-Petronas intentará recuperar el trono de la Fórmula Uno ha acabado por dar a conocer a una joven piloto mallorquina de once años que tiene muy claro cuál es su destino: «Mi único objetivo es llegar a correr en la Fórmula Uno», asegura con rotundidad Luna Fluxá Cross (Palma, 2010). La pequeña de una saga de pilotos con rodaje a nivel internacional, y la primera mujer en ganar las Euro Series de karting en la categoría X30 Mini, correrá con el equipo de formación y júniors de la escudería de Brakcley, junto a los británicos Guinchard Daniel y Alex Powell; el estonio Paul Aron, el italiano Kimi Antonelli, el chino Yuanpu Cui y el danés Frederik Vestri.

Luna Fluxá es la representante española y la única mujer dentro de un proyecto que busca futuros pilotos que recojan el testigo de Lewis Hamilton y George Russell, este último salido de esa cantera. Con ambos pudo departir la balear en la presentación del equipo Mercedes de Fórmula Uno, haciendo realidad su sueño. «Soy seguidora de Hamilton; me preguntó si me gustaba el coche (en referencia al W13) y le dije que sí; me cayó muy bien, igual que Russell. Ahora soy más fan suyo todavía, me caen súper bien», comenta Luna con una amplia sonrisa y de nuevo con los suyos en Mallorca, aunque por poco tiempo, pues ya tenía de nuevo preparadas las maletas para seguir con su temporada, en la que el gran objetivo serán las pruebas de la WSK.

Objetivos

Pese a la ocasión que se le presenta, Mercedes ha dado un gran margen de confianza a Luna Fluxá, que centrará su campaña en Italia dentro de la categoría OK Junior. «Este año mi meta será aprender y hacerlo lo mejor que pueda», asegura, sin descartar nada ante lo que se avecina. También pudo conversar con Toto Wolff, responsable de la escudería y un peso pesado dentro de la Fórmula Uno, algo que «fue increíble» para la benjamina de los Fluxá, acompañada en un día tan especial por sus padres, Lorenzo y Lisa, orgullosos de la progresión, el presente y futuro de una deportista que se ha ganado en la pista el gozar de esta gran oportunidad de la mano del Mercedes AMG-Petronas.

Ilusión

Ser la primera fémina en formar parte de la parrilla de la Fórmula Uno es algo con lo que sueña, reivindicando con su presencia el papel de las mujeres en el mundo del automovilismo. «A las niñas que practican el karting les aconsejo que aprendan siempre y que no se rindan», dice a la hora de animar a otras chicas a pelear por sus objetivos e ilusiones. Como las de Luna, quien confiesa que «cuando me pongo el casco, únicamente pienso en hacerlo lo mejor posible. Me concentro mucho en las carreras», asegura la campeona de las Euro Series, quien compagina su carrera deportiva con su formación académica, al igual que sus hermanos, Lorenzo y Lucas, inmersos también en un intenso calendario competitivo. Luna sabe que tiene «una gran oportunidad», que quiere «aprovechar» para alcanzar su única meta: la Fórmula Uno.