El mallorquín Joan Mir (Suzuki GSX RR), vigente campeón del mundo de MotoGP pero decimotercero en la primera jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de Gran Bretaña ha reconocido al término del mismo que «ha sido un día muy difícil».

«En los primeros libres he tenido algunos problemas con el neumático delantero y luego hemos cogido la dirección que no era la adecuada, me han faltado vueltas, pero hay veces que el paquete funciona cuando pones la moto en pista y otras que tienes que ajustarlo todo un poco más y hoy se ha juntado un poco todo, aunque espero ser mañana más competitivo, porque no he ido rápido», lamentó Joan Mir.

«He rodado aquí muy poco realmente. En 2016 y 2017 fui bien aunque no pudiera ganar ni hacer podio, pero fui rápido; en Moto2, con todos los problemas que tenía, fue otro de esos fines de semana que se me dio fatal, como Austria, y simplemente, necesito vueltas aquí y entender más», explica Mir sobre sus problemas.

No tuvo ningún problema en opinar sobre las caídas de Márquez y Quartararo el piloto de Suzuki, quien comentó que «una cosa ha sido la caída de Marc, muy rápida, y otra la de Fabio, más lenta».

«Yo intento ir a lo mío y no mirar mucho las caídas pero ésta es una pista en la que es importante tener buena temperatura de neumáticos pues si no se ven caídas de estas. Es normal ver aquí caídas así», asegura Joan Mir.

«El problema que he tenido esta mañana, es que aquí nos traen neumáticos pre-calentados y es un poco una lotería pues en los primeros libres sales y, sobre todo con condiciones más frías, se nota un poco más esto pues te puede tocar un neumático en el que no notes nada y otro que se comporta un poco diferente», explica de los neumáticos el piloto de Suzuki.

«Eso nos ha hecho dar una información de la moto que igual no era la adecuada, porque no acababa de funcionar del todo bien el neumático. Funcionan bien y no creo que tengamos muchas más caídas que en otras categorías que van con neumático diferente, pero siempre se puede mejorar todo pues el nivel de Michelin es alto», asegura sin dudar Mir.

«La primera salida del tercer libre será crucial para ver cómo me encuentro, y a partir de aquí intentar hacer un buen 'time attack', pero todo dependerá del ritmo y si lo tengo, podré hacerlo bien y si no encuentro las sensaciones, que creo que sí, me será más difícil porque tocará ir luego a remolque», comentó sobre sus opciones para la segunda jornada de entrenamientos el piloto de Suzuki.