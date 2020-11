Horario y dónde ver el Gran Premio de la Comunitat Valenciana

Este fin de semana Joan Mir está ante su primera oportunidad de proclamarse campeón del mundo de MotoGP. El mallorquín encara la penúltima cita del calendario en el circuito Ricardo Tormo de Cheste, donde se celebra el Gran Premio de la Comunitat Valenciana, con una ventaja de 37 puntos sobre sus perseguidores. Entre las múltiples cábalas para abrazar el título, el de Suzuki tiene claro que si sube al podio será campeón.

La carrera de MotoGP arrancará el domingo a las 14:00 y se podrá seguir a través de la plataforma de pago por visión DAZN, que tiene los derechos en exclusiva en España.

Joan Mir (Suzuki GSX RR) reconoce ante la posibilidad de ser campeón este fin de semana que «urgir no es la palabra», pero que prefiere hacerlo en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana. «Urgir no es la palabra, no es que tenga prisa, hay que hacer las cosas bien, pero está claro que si lo podemos cerrar, mejor, porque con todo lo que está pasando con el Covid, menos riesgo habrá de que pase algo», destaca.

«Este fin de semana lo tenemos salvado con la PCR negativa, pero esta situación desgasta mucho mentalmente, porque es una presión constante y no nos basta la presión que pueda ser jugarte un título, que encima tenemos que tener la presión esta del covid, es un extra que desgasta mucho mentalmente y me encantaría cerrarlo aquí, pero si no, lo intentaré en la última», afirma Mir.

El líder del mundial reconoce que pasar los controles PCR es «casi, casi como una clasificación pues todos sabemos lo que me estoy jugando ahora mismo y ver que la PCR es negativa es algo muy importante, ahora mismo, seguramente, es lo más importante, por eso cada vez intento tomar más medidas, ser un poquito más responsable y minimizar los riesgos».