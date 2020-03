Augusto Fernández: «El objetivo es a largo plazo y es el título mundial de Moto2»

La Kalex número 37 quiere ser protagonista en un Mundial de Moto2 que cuenta las horas para su estreno oficial en Catar, copando el protagonismo junto a Moto3 tras la cancelación de la categoría reina. Y, sobre ella, Augusto Fernández (Madrid, 1997) aspira a retener el título de la cilindrada intermedia para el Team Estrella Galicia 0’0 Marc VDS. El piloto mallorquín repasa con Ultima Hora las vibraciones previas a un curso decisivo.

-¿Cuáles son las sensaciones previas al arranque de un Mundial tan apasionante? -Con muchas ganas de empezar tras un largo invierno y muchos tests. Tienes ganas de carrera, de qualys, de vivir un Gran Premio. Se hace largo y creo que todos sentimos lo mismo a estas alturas.

-Cambio de equipo, pero el objetivo parece claro: el título. -Al final he acabado en el equipo campeón del mundo en 2019. El año pasado peleamos hasta final de temporada por el Mundial y creo que este año, ambos tenemos una meta en común y es clara: volver a luchar por ser los mejores.

-A nivel personal, ¿qué retos se traza para un 2020 decisivo? -Es importante estar siempre delante, ya desde el inicio en Catar. Y mantener esa línea regular a lo largo de toda la campaña para tener posibilidades hasta el final en un Campeonato del Mundo tan igualado.

-¿Es un factor a tener en cuenta la experiencia acumulada en Moto2 durante estos meses? -Sí. Especialmente la del año pasado. Fue mi primera temporada completa y pude ver lo larga que es la temporada y valorar la importancia de la regularidad. Es importante ganar carreras, sí, pero también hay que intentar ser constante, saber hacer cuartos, quintos, sextos o séptimos si es necesario. Lo pude experimentar y durante el tramo final de la temporada, esa falta de regularidad me penalizó. Al final, de todo ello tengo que sacar lo mejor.

-¿Es uno mismo el rival más peligroso dentro de la parrilla? -Así es. La constancia es la base de todo en una categoría tan igualada como Moto2. Hay muchísimos rivales, hay un Top 10 de pilotos que pueden estar luchando casi siempre por ganar las carreras, pero también que otro día pueden acabar por ser sextos o séptimos, o incluso por entrar entre los diez primeros. Debemos saber gestionar esas situaciones cuando lleguen y valorar la importancia de los puntos en determinadas circunstancias.

-¿Resulta complicado saber gestionar esos momentos en carrera cuando uno tiene que sacar la calculadora? -Cuesta mantener la calma a veces. Puedes venir de ganar o hacer podio en una carrera, y al siguiente fin de semana, con el mismo equipo, la misma moto y tú mismo, sin cambiar nada, te toca entrar en el Top 5. Es algo que cuesta asimilar y entender, pero una vez que captas el mensaje, es cuando tienes realmente opciones para todo.

-¿Qué diferencias observa entre la moto actual y la de 2019? -No muchísimas. Nos han cambiado el neumático delantero. Hay que cambiar el pilotaje y el setting de la moto. Es algo a lo que no estoy adaptado y que he trabajado y que debemos pulir estas semanas y en los Grandes Premios que vienen.

-El próximo año, la parrilla de MotoGP sufrirá muchos movimientos. ¿Cree que puede ser el momento para pensar en el salto a la categoría reina? -La verdad es que tenemos bastante con lo que viene ahora, con una larga temporada y los objetivos que nos planteamos para Moto2 de cara a este año. Lo que tenga que venir, vendrá en su momento. Pero ahora mismo hay que focalizarlo todo en el presente, que está para mí en el Team Estrella Galicia 0’0 Marc VDS y dentro del Mundial de Moto2.

-A corto o medio plazo, ¿qué metas se fija Augusto Fernández? -Viendo la pretemporada, seguir trabajando. No hay que volverse loco, debemos saber dónde estamos en cada momento. Si no ganamos ya, no es el fin del mundo. El objetivo es a largo plazo y no es otro que el Mundial. Tanto mi equipo como yo lo tenemos claro y hemos trazado la línea.

-¿Qué margen de mejora tiene el tándem piloto-moto tras una pretemporada? -Queda, está claro. Ya hay poco que probar, pues cuando arrancan las carreras, los cambios no son grandes. No estamos al 100% y tenemos margen de mejora y crecimiento.

-Será un arranque extraño tras la cancelación de MotoGP en Catar por el coronavirus... -Extraño es. Que no estén o no ver por aquí a la gente de MotoGP se nota. Pero nuestra carrera sí se disputará y serán 25 puntos en juego. No podemos bajar la guardia. Eso sí, se está haciendo raro para todos.