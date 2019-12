Augusto Fernández se codea con Valentino Rossi

El piloto mallorquín Augusto Fernández ha sido uno de los pilotos que ha participado este fin de semana en el tradicional encuentro que organiza Valentino Rossi en su rancho, y que culmina con la carrera de los '100 kilómetros de los campeones'. El nuevo integrante del equipo Estrella Galicia 0'0 Marc VDS tuvo la oportunidad de departir con 'Il Dottore' y disfrutar del dirt track y las modalidades de moto de tierra en unas jornadas de motociclismo en estado puro.

Riding at the Ranch! Amazing! 😍🙏🏼

Ready for the #100kmdeicampioni !! 💪🏻✊🏻 #VR46 #MotoRanch #AF37🐰 pic.twitter.com/H22Cqift81