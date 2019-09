Izan Guevara se confirma en la European Talent Cup

El motociclismo balear acumula un nuevo éxito internacional. Izan Guevara ha rubricado una temporada para enmarcar consiguiendo el título de la European Talent Cup, una de las categorías de forman parte del programa del FIM CEV Repsol, tras conseguir una victoria y una tercera plazas en la antepenúltima manga del certamen, disputada este fin de semana en el Circuito de Jerez.

Guevara ha exhibido una regularidad brillante durante el curso 2019, con seis victorias parciales que le permitieron remontar un discreto arranque en las dos carreras de Estoril. Izan, a los mandos de una Honda, mandó en Cheste, Montmeló, Motorland y Jerez, los cuatro trazados mundialistas, y dejó claras unas condiciones que le convierten en un potencial mundialista.

What a year it's been for Izan Guevara in 2019! 👏



Congratulations on your 2019 European Talent Cup title, here's to a great year! 🙌#RoadToMotoGP 🏁 pic.twitter.com/42F01MS2wg