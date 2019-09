Victoria bajo investigación de Augusto Fernández en Misano

Augusto Fernández (Kalex) sumó su tercera victoria de la temporada al imponerse en un controvertido final del Gran Premio de San Marino de Moto2 en el circuito «Marco Simoncelli» de Misano Adriático, con Alex Márquez (Estrella Galicia 0'0 Kalex), tercero.

El mallorquín protagonizó una última vuelta «superagresiva» buscando sorprender a su rival, el italiano Fabio di Giannantonio (Speed Up), con el que se tocó a pocas curvas del final, después de exceder los límites del trazado anteriormente, para conseguir una victoria que de inmediato se puso bajo investigación y ambos pilotos fueron llamados a Dirección de Carrera tras bajar del podio.

