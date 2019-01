Jorge Lorenzo estrena los colores de Honda y rompe su silencio

Jorge Lorenzo ha reconocido que le ha sorprendido la «capacidad de reacción» de su nuevo equipo, el Repsol Honda, para adaptarle la moto, y ha explicado que «el optimismo que se respira» alrededor de él «es muy grande» gracias a que, junto a Marc Márquez, ha juntado «mucho talento y mucha velocidad» en «el equipo más laureado de la historia».

«Una de las cosas que más me impresionó fue esa capacidad de reacción del equipo de darte lo que pides. Honda tomó nota de todas mis indicaciones y en pocos días lo tuvieron todo preparado y tuvimos un depósito casi al cien por cien a mi gusto», declaró en una entrevista a los medios oficiales de Repsol Honda.

Así, la presentación del equipo el 23 de enero en Madrid será «muy especial» para él. «Está generando mucha expectación; son 12 títulos mundiales, muchas victorias juntas en el mismo equipo, y sobre todo mucho talento y mucha velocidad en el equipo más laureado de la historia. El optimismo que se respira actualmente es muy grande y creo que lo vamos a pasar bien ese día», apuntó.

