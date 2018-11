Joan Mir supera a Jorge Lorenzo en un día de estrenos en Cheste

Jorge Lorenzo y Joan Mir dieron forma a una jornada histórica para el motociclismo balear en el Circuito Ricardo Tormo de Cheste, escenario de los primeros tests de pretemporada de MotoGP, una categoría en la que, por primera vez, coincidirán dos pilotos mallorquines en sendos equipos de fábrica.

Por un lado, todas las miradas estaban depositadas en un Jorge Lorenzo que debutaba con el Repsol Honda tras su gris paso por Ducati. Su salida, a las 12:56 horas, generó enorme expectación. Antes lo hizo Joan Mir, que fue el piloto que más vueltas dio al trazado valenciano, con un total de 59.

El mejor tiempo del día fue para Maverick Viñales (Yamaha), con un registro de 1:31.416, seguido de Marc Márquez (Repsol Honda), con 1:31.718, con Valentino Rossi en tercera plaza (1:31.845).

