Joan Lluís Pons: «Ha salido todo el trabajo en el momento adecuado»

Satisfecho por el trabajo realizado en la piscina, plasmado en su nueva plusmarca nacional, aunque no le ha permitido repetir la gesta de Río, Joanllu Pons valoraba de manera muy positiva su rendimiento en las series de 400 estilos en sus segundos Juegos, Tokio 2020, y esa nueva dosis de experiencia adquirida.

«He logrado el récord de España, y estoy muy contento, porque es lo que venía a hacer aquí. Es lo que hemos entrenado todo el año, trabajando, y ese trabajo ha salido en el momento adecuado, sacando ventaja en la mariposa y la espalda para que no me pillasen y eso lo he logrado», explicaba el nadador de Sóller.

Sobre el ambiente de estos Juegos, tanto en los días previos como ya en la piscina, sin aficionados, admite que no se fijó en el público, confesando que «la piscina me encanta, es preciosa. Japón es un país bonito, estos días el ambiente era bueno, y al llegar a la competición ya he visto a la gente con la presión previa, lógica, pues estamos en unos Juegos Olímpicos», aseguraba.