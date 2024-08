La mayor representación olímpica en la historia del deporte balear se ha contagiado de la tónica que ha definido la participación española en los Juegos de París 2024. Veintiún deportistas de las islas (20 por España y uno por la República Dominicana), récord absoluto tras los 19 de Tokio tres años atrás; y siete mujeres, una marca inédita y que plasma su consolidación en la élite invitaban a soñar. Por la cantidad, pero también por la calidad de todos ellos, muchos referentes mundiales en sus respectivas modalidades.

Pero la realidad nos deja un panorama alejado de la expectativa inicial. Tres medallas -una plata y dos bronces- y doce diplomas forman el balance final de los Juegos del adiós a una generación de oro: Rudy Fernández se despidió del baloncesto en activo con seis Juegos a sus espaldas, Rafael Nadal apura sus apariciones y dice adiós a los Juegos en los que fue protagonista de la ceremonia inaugural junto al abanderado Marcus Cooper Walz; Alba Torrens, Sergio Llull, Mavi García... ha sido el cierre olímpico para nombres imprescindibles que dan paso a una nueva generación consolidada en la élite.

Acostumbrado a ir en dinámica ascendente hasta el tope de Río 2016, cuando se alcanzó el récord de medallas baleares (6), en Tokio (4) se inició una tendencia que se ha extendido tres años después en la capital francesa, en buena parte por opciones que apuntaban claramente al podio y que no se han concretado. De las cuatro preseas de 2021 pasamos a las tres de 2024, unas cifras que dejan a los de París como los Juegos con menos presencias en el podio desde Atenas 2004, cuando únicamente Joan Llaneras logŕo la plata en la puntuación; y cuatro años antes, en Sydney 2000, el de Porreres y Marga Fullana lograron un oro y un bronce como único botín. Como lo fue el título olímpico de 'Pepote' Ballester (vela) en Atlanta 96, bajonazo tras los tres oros de Barcelona 92.

Tras Atenas 2004, con un techo de 15 deportistas, se inició un ciclo de tres Juegos regulares: cinco medallas en Pekín 2008 y Londres 2012 y cuatro en Tokio 2021. De ahí, a las tres de París 2024, donde cinco deportistas han acariciado el podio desde la cuarta plaza. El piragüismo ha vuelto a ser el valor seguro de los cuatro últimos Juegos. Cayeron dos bronces: el esperado metal, el tercero ya para Marcus Cooper Walz con el seguro de vida que es el K4 500, y la previsible sorpresa de Joan Toni Moreno, tercero también en C2 500. Pero la sensación llegó en el baloncesto 3x3, donde Juana Camilión ayudaba a la prodigiosa España a alcanzar la final para perderla con la cabeza alta, ante Alemania y por la mínma para colgarse la plata. El mejor resultado balear en estos Juegos y la quinta medalla con acento femenino para las islas.

Los cuartos puestos han llegado de la mano de pesos pesados de la delegación. Llamativo fue el del fútbol femenino, donde la cuota mallorquina era triple. Mariona Caldentey, Patri Guijarro y Cata Coll llegaban con la selección campeona del mundo, salvaron el golpe ante Colombia, pero Brasil y Alemania les apearon del podio. A cuatro puntos de él se quedó el ciclista Albert Torres en Omnium, al que una caída dejó fuera de carrera en la Madison para ser octavo y diploma. Y a nueve centésimas del bronce estuvo Marcus en K2 500.

Sextos fueron el debutante Adrián Abadía en trampolín de tres metros, con notable, y la ciclista Mavi García, que en la última subida a Montmartre no pudo rematar una carrera soberbia. De esa posición no se movió el nadador Hugo González, sexto en 100 y 200 espalda. Diplomas también sumaron Alba Torrens, que dijo adiós a París y a sus cuartos Juegos en el cruce ante Bélgica, y un Rafael Nadal que también en cuartos y en el mediático doble con Carlos Alcaraz se veía fuera de un cuadro del que fue borrado en individuales por Novak Djokovic en segunda ronda, siendo seguramente su despedida incluso de su templo, Roland Garros.

Rozando la final de 4x100 libre se quedó el nadador Sergio de Celis, noveno, al igual que el regatista Nacho Baltasar, que se cayó de las Medal Series de iQFOiL tras ua reclamación suiza para ser undécimo. Una plaza por debajo, Paula Barceló no pudo alcanzar su meta en 49erFX, de la misma manera que Nicolau Mir vio cómo un final de concurso para olvidar echaba al traste sus esperanzas y las del equipo de gimnasia artística español. A Jaume Munar no le dio opción en primera ronda Alexander Zverev y el baloncesto masculino confirmó la dureza del 'grupo de la muerte' cayendo en la fase inicial, con honor y ante Canadá, para despedir a Rudy y dejarle fuera de competición junto a Llull y Álex Abrines sin pisar París. Allí quedó eliminado el ibicenco Omar de la Cruz con la selección de fútbol de la República Dominicana, que no pasó de la fase de grupos en su estreno.

Ahora, toca descansar, replantear, reflexionar y empezar a planificar el ciclo que se avecina con la ilusión de levantar el vuelo. Próxima estación: Los Ángeles. Y, por delante, cuatro largo años de trabajo, sacrificios y esperanzas para soñar con ser olímpicos.