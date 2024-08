Cata Coll, derrumbada

Cata Coll, guardameta mallorquina del FC Barcelona y de la selección española de fútbol femenino, que falló en el pase en el primer y cuarto gol que encajó de Brasil (4-2) atendió a la prensa llorando y quiso «pedir perdón» porque, consideró, no estuvo «a la altura del equipo». «Primero de todo pedir perdón. Creo que no he estado a la altura del equipo. A veces se está arriba y otras abajo. Me ha tocado la parte mala. Pero orgullosas de mi gente, creo que han luchado hasta el final para intentar darle la vuelta. Tengo que pedir perdón a mis compañeras, hoy se me ha cerrado todo. No ha sido mi día, pero queda otro partido importante e intentaremos conseguir el bronce y ojalá sea así», dijo en zona mixta.

Cualquier portera firmaría tener la irrupción que ha tenido esta chica en el último año. Lo ha ganado prácticamente todo siendo protagonista en todos los títulos. Hoy tan solo ha demostrado que es humana. Cabeza arriba, Cata. Eres una bomba. @catacoll 🫶🏾 https://t.co/kRe6tVwHIG — Tatiana Fernández Bernal (@TatiFB25) August 6, 2024

«La máscara me la he quitado en el vestuario, de rabia, y ya luego ni me he acordado. Pito, pedir perdón a mis compañeras, a la afición. Hoy no he estado, es la realidad, pero nos queda un partido importante y espero poder ganarlo», añadió. «Tenemos tres días. Esto ya está. Hoy dormiremos poco. Será un día duro, pero España está aquí, España sigue e iremos a por ese bronce. Que nadie dude que lucharemos por ello», completó. Una Cata Coll que criticó el comportamiento de las jugadoras de Brasil, que pasó a la final tras vencer 4-2 a España.

«Creo que el compañerismo en este equipo -Brasil- no existe. Duele porque, además, son compañeras de profesión. Pero ellas juegan a eso, es su juego, y no nos tenía que haber sacado del partido. Tengo que reconocer que en alguna ocasión me ha sacado. Pero ya está. El partido, personalmente es para olvidar», señaló.