Los Juegos comprenden muchos deportes, varias ciudades y numerosas subsedes y lugares de competición. Un tema muy recurrente entre los que circulamos por aquí es a cuántas has podido llegar en un mismo día. «¿Dónde has estado hoy?», es una pregunta muy recurrente. Reconozco que mi récord personal asciende a cuatro. Y no es fácil, pero los hay que llegan a más. Pero no tienen que redactar y enviar crónicas al momento. Y eso se nota. La operatividad de París permite, con metro o RER, plantarte en varias en unas pocas horas. De ir a las periféricas, poco se habla. Eso puntúa doble, y si en el caso que nos atañe, has pasado por Marsella, pasas a la final directo. Yo ya he sumado bolas extra en Nantes y Lille. Y estuve a punto de bajar para la vela, donde nos queda una cuenta pendiente. Quién sabe si para Los Ángeles...

En Londres ya lo vimos, pero París ha querido ir un poco más allá a la hora de integrar su monumentalidad en los escenarios de competición. Ya no es que el famoso pilón de La Concordia esté rodeado de pistas de 3x3, BMX o skatebording. Lo de la meta del ciclismo con la Torre Eiffel de fondo nos ha regalado ya otra de las fotos de los Juegos. La de Remco. Este domingo les toca a ellas. Mejor dicho, a ella: Mavi García. ¿Os imagináis la imagen? Tengo la intuición de que, a expensas del infalible piragüismo, van a ser los Juegos de nuestras deportistas. Y quién sabe si los de Alba Torrens. De momento, su despedida olímpica tendrá que esperar.