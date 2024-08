Pese al desconcertante final, con descalificación del relevo 4x100 estilos español, los nadadores mallorquines Hugo González de Oliveira y Sergio de Celis intentan extraer conclusiones positivas, mirando ya al futuro y a Los Ángeles 2028. El segundo, protagonista del fallo que dejó sin validez la marca de la cuarteta española -que completaban César Castro, Mario Mollá y Hugo González-, fue autocrítico ante esa acción que les costó la sanción. "Creo que me he escapado yo, he ajustado demasiado la posta... Es culpa mía y me duele, más por mí, por el equipo y los compañeros", decía apresadumbrado el que fuera nadador del Palma. "Hubiéramos quedado novenos, por delante de Italia, que tiene campeones mundiales y olímpicos. Pero es una pena, no sé qué decir, la verdad", aseguraba para zanjar la participación en la tercera de las tres pruebas en que compitió en París 2024: 4x100 libre, 100 libre y 4x100 estilos.

Haciendo balance, siente De Celis que ha estado "bien, para ser mi primera vez en unos Juegos. No satisfecho del todo por no hacer la final del 4x100, por quedarme a las puertas de las semis de 100 libre y esta descalificación te deja con mal cuerpo. No entraba en mi cabeza esta situación, pero la vida no se acaba aquí", afirmaba, abriendo la puerta a nuevos retos. "Quedan Mundiales, Europeos y unos Juegos en 2028 y entrenaré duro para dar mi mejor versión allí", avisaba el palmesano. También pasaba página Hugo González de Oliveira. Doble finalista y sexto clasificado en 100 y 200 espalda, recordaba que "esto ha acabado, pero no podemos mirar que ha salido mal, sino en qué podemos mejorar e intentar hacerlo. Hemos clasificado a tres relevos y hay que intentar meterlos en la final. Opciones hay, pero tenemos que dar nuestra mejor version el día que toca, y no un mes o medio año antes", afirmaba el campeón mundial. "Potencial hay y aquí estamos, pero hay que ir a más", reclamaba el balear. Respecto a su concurso en París 2024, donde renunció a los 200 estiilos para focalizarse en el 100 y 200 espalda y en este 4x100 estilos, admite que "son mis mejores Juegos. Dos finales aquí, una en Tokio y ninguna en Río". Pero es autocrítico, "porque no hemos nadado al nivel que queremos ni el que tenemos. No es nuestra meor versión y hay que echar gasolina para seguir. Quedándote para escuchar lo que dice la gente desde el sofá o las críticas no nos ayuda a mejorar. Lo que ayuda es analizar la estrategia, el año, los entrenamientos y ver cómo podemos alcanza el nivel al que queremos estar", resumía el líder del equipo español de natación, que ya apunta a 2028.