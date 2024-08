La jugadora española Carolina Marín, campeona olímpica en Rio 2016, se clasificó este sábado para las semifinales del torneo olímpico de bádminton de Paris 2024, tras derrotar este sábado en el pabellón Porte de La Chapelle a la japonesa Aya Ohori en dos juegos, con parciales de 21-13 y 21-14.

Carolina Marín, que ganó 52 en minutos, disputará este domingo la semifinal contra la ganadora del duelo entre las chinas Chen Yu Fei, campeona olímpica en Tokyo 2020, y He Bing Jiao.

La campeona regresa al futuro

Ocho años después de proclamarse campeona olímpica en Río, y tras superar una rotura de ligamentos en cada rodilla, Carolina Marín regresó este sábado a la lucha por las medallas, semifinalista en París gracias a una victoria sólida sobre la japonesa Aya Ohori por 2-0 (21-13 y 21-14). El volante fue un látigo en manos de Marín en el estadio de La Chapelle, convertido en su casa ante el mayoritario apoyo de la grada, y que la devolvió al lugar ansiado durante los últimos tres años de progresiva recuperación.

Tras una mejora física y técnica programada con detalle de orfebre por Fernando Rivas, Marín llegó a la penúltima etapa de la meta que tuvo en mente en el largo periodo de convalecencia: otro podio olímpico. Con su pase a semifinales la andaluza, de 31 años y cuarta cabeza de serie, pidió paso entre el grupo de veinteañeras que aspiran al oro, encabezadas por la surcoreana Se Young An, número uno del mundo a los 22 y con la que Marín solo se encontraría en la final.

De momento, espera rival entre las chinas Yu Fei Chen, vigente campeona, y Bing Jiao He, segunda y sexta favoritas. Tras las dos victorias de la fase de grupos y un compromiso que se puso cuesta arriba en octavos de final, el reto en los cuartos no era menor. El pasado noviembre, en octavos de final del Masters de Japón, Marín ya se vio en dificultades para derrotar a Ohori, que forzó un tercer juego; estaba avisada porque un mes antes había perdido ante ella en el Abierto de Francia, en solo dos mangas. Con La Chapelle aún en ebullición por el intenso partido disputado antes -victoria de la indonesia Gregoria Mariska Tunjung sobre la tailandesa Ratchanok Intanon por 25-23 y 21-9-, la numerosa afición española recibió a Marín al grito de 'Carolina, Carolina' y 'A por ella'. La jugadora nipona sacó fruto de remates muy potentes en los primeros intercambios para adquirir pequeñas ventajas.

La zurda de Huelva alargó los puntos hasta forzar el error de Ohori y, tras adelantarse por 6-5, mantuvo un pequeño margen no mayor de dos tantos hasta que dos fallos de la japonesa ampliaron la distancia a 11-7. La triple campeona mundial se creció en el juego junto a la red y encarriló el primer parcial con 16-8, aunque sin poder tomarse un segundo de respiro porque su rival, que firmó puntos de gran dificultad, la movía sin descanso. El mérito de Marín fue no dar continuidad a Ohori, que no fue capaz de enlazar más de tres tantos seguidos.

Con un volante que se quedó en la red entregó el primer parcial después de 23 minutos. Una ventaja inicial de 4-0 puso el segundo juego de cara a la española. Solo cuando la japonesa le buscó el cuerpo, con remates a bocajarro, pasó algún apuro. El juego defensivo de Marín fue muy eficaz, con un gran despliegue sobre la pista verde de La Chapelle para llegar a todo y forzar el fallo de su oponente. Tras el breve descanso del 11-5, en el que las jugadoras recibieron las últimas instrucciones de sus técnicos, Ohori logró una racha de acierto que la acercó a 11-9.

Pero un remate de Marín a su derecha, que la dejó clavada, volvió a cortar la reacción. Ambas protagonizaron entonces preciosos intercambios en la red, una lucha de precisión de la que la española salió airosa en más ocasiones. Con 19-14, en otro de esos cruces en la distancia corta, Ohori volvió a enviar el volante a la malla. En el primer punto de partido, Marín tuvo la sangre fría de dejar pasar un golpe de la japones que, por un dedo, se fue fuera. La semifinal estaba en el bolsillo, la medalla a solo un paso. La otra semifinal la disputarán la surcoreana Se Young An, primera cabeza de serie y que eliminó a la japonesa Akane Yamaguchi por 2-1, y la indonesia Gregoria Mariska Tunjung, séptima favorita, que ganó a la tailandesa Ratchanok Intanon por 2-0 (25-23 y 21-9).