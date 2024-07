Las habitaciones de los Juegos Olímpicos han dado mucho de qué hablar. En algunas ocasiones por su austeridad, en otras por los materiales que se han utilizado. El jugador de la selección española de baloncesto Rudy Fernández enseñó el pasado 25 de julio su estancia en Lille, lo que desató una serie de comentarios indignados en redes sociales. En X (antiguo Twitter), hay usuarios que consideraron que «La organización francesa tiene menos detalles que un Seat Panda», como dijo Dongcast.

En la imagen que compartió el deportista balear, se muestra una parte de la habitación en la que se ve la cama, un ventilador y un aire acondicionado. Todo ello con el sencillo texto «ya estamos en Lille». Aunque la rivalidad entre españoles y franceses en más que conocida, los comentarios criticando la organización no tardaron en aparecer. «Ese aparato de aire con la ventana abierta... Que mal se han tomado los franceses lo de la Eurocopa», escribió J_feroz.

La ironía y el sarcasmo predominaron entre muchos de los usuarios de X, quienes se preguntaban, como David, si «vas a jugar una olimpiada o estás de erasmus por Lille? Que nivelon!», o como Adrián LS que cuestionaba si «os han secuestrado», aludiendo a la austeridad de la habitación. Para Daniel RMFC se trataba de un «hostal de -2 estrellas».

Algunas de las personas que comentaron la publicación de Rudy Fernández se preguntaban si el jugador de la selección española de baloncesto cabía en la cama. Chema escribía: «Se te salen los pies de la cama y lo sabes». En este sentido, Nuri.nuri decía que «Vaya hospedaje más cutre… esa cama es pequeña seguro».

Sin embargo, entre los comentarios también había muestras de apoyo y ánimos para los partidos que tenían que disputar: «Felices juegos!!! Estamos con vosotros!!!», decía No bonita, no!; The last dance... Vamos España! Medalla asegurada!, escribió R3spland0r; «Vamos Rudy! Era un tipo fantástico, que lo disfrutes!», apuntó GonZen.