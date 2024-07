Bercy no es un escenario nuevo para Nicolau Mir, pero sí lo será en unos Juegos Olímpicos para el gimnasta mallorquín del Xelska Illes Balears, que ya conoce el escenario de una competición que para él y el resto del equipo español arranca 24 horas después de la ceremonia inaugural de París 2024. Será el sábado 27, a las 20 horas con la clasificatoria por equipos, en la que España participará en la última subdivisión a la caza de la final que ya disputada en el Mundial.

Mir se entrenó junto a sus compañeros, Ray Zapata, Néstor Abad, Thierno Diallo y Joel Plata, a las órdenes del seleccionador nacional, Benjamín Bango, y de su entrenador, Manuel Martínez. Tomar contacto con el ambiente y los aparatos fue el objetivo de este entrenamiento de Podium, previo siempre a las grandes competiciones internacionales y que supuso una dosis extra de moral para el gimnasta del Coll d'en Rabassa.

Manuel Marttínez y Nicolau Mir, en el recinto de Bercy.

Ahora, queda pulir los últimos detalles antes de saltar al tapiz el sábado, cuando Mir peleará por estar en la final por equipos con España, por hacerse un hueco por qué no en el All Around y en alguna de las finales por aparatos, quedándose cerca en Tokio y habiendo demostrado tener nivel en sus diferentes apariciones. Será la segunda participacion olímpica del balear, tras la de 2021.