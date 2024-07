La guardameta mallorquina Cata Coll reconoció antes del debut de España en los Juegos Olímpicos que la selección femenina de fútbol quiere una medalla y es obvio de qué color, aunque apuntó que hay que ir partido a partido y disfrutar del proceso para intentar conseguir el objetivo final. «Es el 'gran partido', pero el mensaje es claro: es Japón y sabemos de lo que son capaces, pero también sabemos de lo que somos capaces nosotras. Será un partido muy bonito y complicado a la vez, pero tenemos muchas ganas de sumar los tres primeros puntos en la fase de grupos para acercarnos a cuartos», dijo en una entrevista con la Agencia EFE.

La guardameta mallorquina apuntó que el equipo se encuentra con buenas sensaciones y que ha terminado de pulirlas en el campo de entrenamiento de Jean Jahan de Nantes «para que todo salga perfecto» este jueves en el debut en el estadio de la Beaujoire. «Nos lo tomamos con el objetivo de sumar tres puntos en el primer partido, es muy importante. Sabemos de lo que venimos hace un año atrás (perdieron contra la selección nipona en la fase de grupos del Mundial por 4-0) y ese puntito de revancha con Japón siempre está, pero es mayor la motivación de ganar el primer partido», agregó.

«Ellas vienen en buena forma, pero nosotras también tanto física como mentalmente. El equipo ha madurado mucho este último año, sabemos de lo que somos capaces de hacer, competimos muy bien, sabemos nuestras fortalezas y también las suyas. Será un partido bonito que disfrutara el aficionado y motoras también», aseguró. Por otro lado, la guardameta del Barcelona reconoció que estas semanas han sido duras físicamente con el objetivo de llegar frescas y que están «volando» físicamente. Además, explicó que la selección tiene ahora más experiencia que hace un año cuando se enfrentó a Japón porque después de ganar el Mundial y la Liga de Naciones saben jugar grandes citas contra grandes rivales. «Tenemos esa experiencia de los grandes torneos y las grandes finales, es un punto a favor hacia nosotras que nos hace mantener la calma y saber sobrellevar todo esto. Tenemos un objetivo claro, yo lo tengo, el equipo lo tiene, es lo esencial. Ojalá poder haber estado en la Villa Olímpica, esperemos llegar a la final para poder estar ahí», manifestó. Aunque la internacional también reconoció que no le gusta la etiqueta de favoritas.

«Intento quitar esa etiqueta. Un día eres favorita y al otro no. Tenemos que ser el mismo equipo luchador y competidor. Me gusta que nos vean como favoritas, es un respeto que todo el mundo quiera ganar a España y eso nos hace más fuertes, pero debemos tener los pies en el suelo», reflexionó. Por último, Coll expresó que, si le dijeran a la niña que jugaba en el Collerense en Mallorca que jugaría en unos Juegos Olímpicos, no se lo creería. «Era algo que veía muy lejos, incluso jugar un Mundial. Los sueños se cumplen, con trabajo todo llega y voy disfrutar de esto que tengo entre las manos», finalizó.