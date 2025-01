Manchester City y PSG reaccionan a tiempo y el Liverpool pierde su imbatibilidad

El Manchester City logró este miércoles el pase a los 'play-off' de la Liga de Campeones tras remontar al Brujas en el Etihad Stadium (3-1), gracias a los goles de Kovacic, Savinho y Ordoñez, en propia puerta, en una última jornada de la fase liga en la que llegó la primera derrota del 'campeón' Liverpool y los pases a los octavos de final de Inter de Milán, Bayer Leverkusen, Lille y Aston Villa. Entre los 18 campos que albergaban fútbol en una noche para la historia del fútbol europeo, el Etihad Stadium era el puntos más caliente. El City de Guardiola, campeón hace dos temporadas, llegaba a la última jornada con la obligación de ganar al Brujas si quería continuar en la competición.

Sin embargo, las sensaciones de los 'citizens' no fueron las mejores ya desde el inicio, estrellándose una y otra vez ante un Brujas que defendía con sus once jugadores en campo propio, y que, además, cada vez que recuperaba generaba problemas a la contra. Y aún más complicada se le pondría la empresa a los ingleses al filo del descanso, cuando una contra comandada de manera brillante por Jutglá fue finalizada Oyendika, que batió con un derechazo a Ederson para poner el 0-1 en el marcador. Pero el gol espoleó a los de Guardiola, que tras el descanso salieron mucho más entonados, y en el minuto 53, tras una gran jugada individual, Kovacic hizo el empate. Y no sería el único gol 'citizens' del arranque de segunda mitad, ya que menos de diez minutos después, Ordoñez, tras un centro de Gvardiol, introdujo el balón en su propia portería para adelantar al City. Una remontada que cerraría con el gol de la tranquilidad Savinho. Con sufrimiento, pero el City estará en un 'play-off' en el que, sea cual sea la bola extraída en el sorteo, tendrá un rival de primerísimo nivel. Y es que los ingleses han acabado la fase liga en 22ª posición, lo que los empareja ante Real Madrid o Bayern Múnich, en la que será la eliminatoria estrella de los dieciseisavos de final de la Champions League.

Por su parte, el Liverpool se presentó líder en la última jornada y con la posibilidad de conseguir un histórico pleno de triunfos. Pero Slot decidió plagar el equipo de rotaciones, no alineando a ninguno de sus tres atacantes habituales: Salah, Luis Díaz y Darwin Núñez. Pese a ello, la puesta en escena del Liverpool fue buena, y conseguiría adelantarse con un gol de Gakpo, al que respondería con un golazo Bakayoko. Sería la primera de las dos veces que los neerlandeses igualarían un marcador tras colocarse por debajo, ya que los 'reeds' volvería a colocarse por delante tras un gol de Elliot y esta vez el que anotaría el empate sería Saibari en el 45. Un gol que dio alas al PSV que completaría la remontada con otro tanto de Pepi. Y en el marcador no se movería más en el segundo tiempo, consumando la primera derrota del Liverpool en la Liga de Campeones. Sin embargo, pese al resultado y a que durante varios momentos de la noche la victoria momentánea del Barça lo desplazaba de la primera posición, el empate de la Atalanta permitiría a los de Slot acabar en la primera posición de la clasificación.

El Aston Villa también aseguró su puesto entre los ocho primeros clasificados tras vencer al Celtic en un duelo que encarriló desde bien temprano con un doblete de Rogers en los primeros cinco minutos de partido, pero que el Celtic igualó antes del descanso. Finalmente, los 'villanos' acabarían goleando a los escoceses por 4-2 gracias a los goles en el segundo tiempo de Watkins y Rogers, que completó su hat-trick particular. También cumplió con lo previsto el Inter de Milán que goleó en el Giuseppe Meazza por 3-0 gracias a un hat-trick de Lautaro Martínez a un Mónaco que tuvo que jugar más de 80 minutos con un jugados menos tras la expulsión de Mawissa Elebi. Top-8 en el que también ha acabado el Bayer Leverkusen que venció sin dificultades al Sparta de Praga por 2-0 con goles de Florian Wirtz y Tella. Por último, el Lille, con el que pocos contaban para lograr el pase directo a octavos, consiguió la machada tras golear al Feyenoord por 6-1.

Todo ello en una jornada que también dejó las victorias del Dortmund ante el Shakthar (3-1), el Bayern Múnich ante el Slovan Bratislava (3-1), el Benfica ante la Juventus (0-2) y PSG ante el Stuttgart (1-4), todos ellos clasificados para el 'play-off'. Una permanencia en la competición que también lograría el Sporting de Portugal gracias a su empate frente al Bolonia (1-1). Así, el Dinamo de Zagrev, pese a ganar al Milan (2-1), Stuttgart, Shakthar, Bolonia, Estrella Roja, Sturm Graz, Sparta Praga, Leipzig, Girona, Salzburgo, Slovan de Bratislava y Young Boys, estos dos últimos sin haber sumado ni un solo punto, son los 12 equipos que quedan eliminados de la Liga de Campeones en la primera fase.