Horrach: «No entiendo cómo se pedía un cambio y se eligió a Louzán»

El presidente de la Federació de Futbol de les Illes Balears, Jordi Horrach, ha manifestado en el habitual encuentro navideño con los medios de comunicación que no entiende cómo la Asamblea ha podido elegir a Louzán como presidente. «En mi opinión el fútbol no ha acertado con un candidato. Mi postura quedó clara desde el primer día y tenemos que trabajar para cambiar el modelo que hoy por hoy no tiene buena salud y hay que intentar que la tenga», manifestó.

Horrach confía en que la presidencia de Rafael Louzán sea capaz de pacificar el fútbol, «aunque no sé si lo conseguirá». «Tenemos que hablar de fútbol, hacerlo mejor, luchar por un Mundial y en sintonía con todo esto hay que esperar que 2025 nos traiga tranquilidad en este sentido y que la Federación no sea portada por malas noticias si no todo lo contrario», declaró el presidente de la FFIB. «Me sorprendió que el fútbol español apostara por Louzán porque sabíamos que lo que está pasando ya podría darse y no entiendo cómo todos los estamentos quieren un cambio y se elija a Louzán, por eso yo apoyé a Gomar porque era un candidato limpio para poder llevar a cabo un cambio», explicó.

«Ahora no estamos en disposición de enredar y cosas de estas porque hay un Mundial que aunque parezca que está lejos no es así, que la salud del fútbol depende mucho de que la Española tenga un líder fuerte y unas políticas concretas, por lo tanto ser portadas de los periódicos, no por los méritos de la Selección si no por méritos o deméritos de las personas es un fracaso».

En estos momentos y pese a que la Federación tiene nuevo presidente, lo cierto es que vuelve a estar en vilo por las consecuencias que pueda tener un anterior proceso judicial que podría terminar con una nueva ratificación de inhabilitación a Louzán por parte del Tribunal Supremo. Un escenario que dejaría de nuevo a la Federación en una situación de provisionalidad a la espera de abrir un nuevo proceso electoral. «El fútbol votó el lunes pasado y es un poco responsabilidad de todos. Toda esta gente que votó sabía que esto podía suceder y cada uno es libre de hacer lo que quiera, yo elegí otra alternativa», reflexionó.

La cuestión ahora es saber si el hecho de que la elección de la FFIB fuera apoyar a Louzán, esto puede o no pasar factura en un futuro al organismo balear. «No, nunca. En esto sí que la Federación Española ha sido siempre un ejemplo, nos trata a todas las territoriales igual y si pasa algo de esto de inmediato lo denunciaré».

A nivel personal Horrach espera que en estos próximos cuatro años se pueda acabar con la violencia y que las licencias sigan aumentando. «Espero de estos cuatro años que luchemos muchos contra la violencia, que trabajemos muchos para incrementar el número de licencias y mantener esta gran salud que tiene el fútbol balear. Es cierto que hay casos de violencia, pero crecemos muchos en licencias y serán cuatro años donde trabajaremos mucho llevaremos el fútbol al máximo lugar.

«Hay muchas cosas en materia de violencia que no tenemos competencias, solo podemos actuar con gente que tiene licencia y es cierto que se publican las campañas de prevención que hacemos, pero no las sanciones que se imponen y están siendo muy graves. Esta semana se ha castigado a un jugador con 21 partidos. Estamos cerrando más campos que nunca por motivos de violencia y sanciones elevadas para que todos los que piensan que esto se puede hacer y actuar como quiera en un campo, que sepa que le pasaremos factura», dijo Horrach.