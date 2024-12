Tebas: «Louzán era el mejor candidato»

Javier Tebas, presidente de LaLiga, aseguró que Rafael Louzán, elegido este lunes como nuevo presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), «era el mejor candidato», y se mostró convencido de que extenderá la «línea marcada» por Pedro Rocha dando «normalidad a las relaciones» entre los dos organismos. «En lo personal yo deseaba a Rafael Louzán de presidente. Era el mejor candidato. Le pido que sigamos la línea que hemos marcado el último año con Pedro Rocha a la cabeza y que haya la misma forma de entendimiento, teniendo diálogo», aseguró en la Ciudad del Fútbol.

A Tebas no le preocupa la inhabilitación que tiene Louzán para ejercer un cargo público: «No me preocupa. Estoy seguro de que Rafa Louzán se rodea de buen equipo. Espero y deseo que sea revocada su resolución».

Mayor preocupación mostró el presidente de LaLiga ante la reacción del Gobierno a la elección de Louzán. «Del Gobierno me preocupa todo desde hace tiempo. Me preocupa que quieran otra vez que una orden ministerial que crean con muchas imperfecciones para las elecciones, es la que ha hecho a Louzán con una amplísima mayoría ser presidente. La ley del deporte es clara, que no utilizan organizamos teóricamente independientes para cambiar lo que ha sido la decisión democrática de la Asamblea», dijo.

El presidente de LaLiga se mostró convencido de la buena relación que habrá con Louzán al mando de la Federación, cambiando los tiempos de enfrentamiento que se produjeron con Luis Rubiales.

«Rocha ha sido importante para dar normalidad a las relaciones Liga-Federación y creo que continuará el cambio de era. Es importante para el fútbol español que nos entendamos y trabajemos juntos. Iremos de la mano y discutiremos internamente entre nosotros lo que haya que discutir, no de forma aireada», manifestó.

«No es una victoria de euforia, hay muchas cosas que cambiar en el ámbito de la Federación de cara a trabajar para el futuro. Nos va a llevar a otro tipo de Federación a la que hemos tenido los últimos años»,