De padre mallorquín y madre boliviana, Óscar David López Raslan nació en Alaró en 2006 y está viviendo una de las semanas más especiales de su vida. El centrocampista del Mallorca División de Honor Juvenil se ha convertido en una de las sensaciones de la selección del país andino y podría debutar con la absoluta de Bolivia en el compromiso que el próximo jueves -madrugada del viernes en España- ante Ecuador que se disputará en el estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil. Óscar López, indiscutible para Carlos Muñoz en el DH del Mallorca, llamó la atención del seleccionador Óscar Villegas cuando subió a entrenar con la Absoluta a algunos jugadores que habían citado para la sub-20.

«Me estoy adaptando, me está costando, soy sincero, pero cada día es menos (…) Tengo doble nacionalidad, me siento español y boliviano y surgió esta posibilidad. La verdad es un placer entrenar con la mayor, es increíble estar con ellos», según declaró en el portal Vision 360.

Nacido en Alaró, Óscar López es un centrocampista pivote posicional, aunque este año en el Mallorca también ha jugado como central derecho, que destaca por su buen manejo de balón, su elegancia en la conducción y el juego aéreo.

Nacido y criado en la Isla, desde los 11 hasta los 14 años estuvo viviendo en Bolivia, el país originario de su madre, que es del Beni. Militó en el Sporting Ciutat de Palma en cadete, para pasar al Juvenil Preferente de La Salle en su primer año, y al Juvenil Nacional en su segundo. Ahí estuvo a las órdenes de Álex Casas y a mitad de temporada le firmó el Mallorca. El club balear le cedió al San Francisco DH que dirigía Marc Sánchez y donde coincidió esa media temporada con el mallorquinista Marc Domenech.

El centrocampista mallorquín, con el DH del Mallorca.

Seguido por los ojeadores de Bolivia, las buenas sensaciones mostrada en la selección sub-20 no han pasado desapercibida para el seleccionador de la Absoluta. Los duelos ante Ecuador y Paraguay de las eliminatorias para el Mundial 2026 aguardan en el horizonte para el estreno del mallorquín con la selección del país andino.