Fallece la esposa del mallorquín Rafel Pol, ayudante de Luis Enrique en el PSG

El actual entrenador asistente de Luis Enrique en el PSG y que también fue colaborador suyo en el Celta y la selección española, Rafel Pol, nacido en Campanet, ha perdido este sábado a su esposa, Raquel, fallecida a causa de una enfermedad que llevaba tiempo padeciendo. El técnico asturiano dedicó la victoria ante el Angers al mallorquín, explicando que se enteraron del fatal desenlace a la conclusión del partido.

Pol, casado con su compañera desde el año 2021, le dedicó un mensaje a través de su cuenta de Instagram: «A la vida, por injusta que parezca hoy, le estoy infinitamente agradecido por el amor y el tiempo que me regaló con Raquel», comienza su texto. «Hoy es inevitable el dolor, fruto del miedo a perder algo maravilloso, pero Raquel no se irá», subraya el entrenador, de 37 años.

Rafel Pol, tercero por la izquierda, con Luis Enrique y el resto del cuerpo técnico del PSG.

A continuación, hace una reflexión: «Nuestra realidad se esculpe a partir de la memoria; por ende, el pasado nunca muere, ni siquiera es pasado. El ahora no es más que una colección de huellas, y las que deja Raquel son grandiosas, motivo de inspiración, no de sufrimiento», expone. Y concluye: «Por ello, como nos enseñó Raquel, no la pensaremos ausente, no la buscaremos en el olvido, la buscaremos dentro, porque ahí estará».