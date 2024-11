Nueva reválida para los equipos mallorquines de Segunda RFEF

Partido a cara o cruz para el Atlético Baleares, que tras caer ante el Valencia Mestalla el pasado fin de semana se complicó la vida en exceso bajando hacia posiciones que no le corresponden.

Este domingo ante el Olot (12.00 horas) tendrá la oportunidad de revertir la situación frente a un equipo situado dos puntos por encima.

La intención ahora es reaccionar después de dos derrotas consecutivas. «Son dos derrotas, pero de diferente estilo. En Sabadell estuvimos bien y, por errores, ellos se llevaron el partido. Jugamos bien. Por otro lado ante el Mestalla, la primera parte fue buena, pero no estuvimos acertados. Sí que en la segunda es lo que me preocupa. No estuvimos acertados», declaró Jaume Mut, entrenador del ATB.

«Para ganar en Olot hay que hacer un partido como en Sabadell y mejorar mucho de la segunda del otro día». «Tenemos jugadores que no tenemos y otros que se van recuperando. Tengo confianza en los jugadores que irán convocados. No tengo queja, pero preocupación porque nos gustaría tener a todos», dijo el técnico del conjunto blanquiazul.

Andratx

El Andratx está obligado a reanimarse contra el Terrasa en el encuentro que afrontará hoy a las cinco de la tarde. Necesita el equipo de José Contreras un triunfo que le permita recuperar la confianza en el trabajo que están haciendo semanalmente y que no se puede ver refrendado en los marcadores del fin de semana.

Este pasado fin de semana perdió por la mínima ante la Peña Deportiva y con tres puntos y sin ninguna victoria, se ve en la obligación de ganar para conectarse con el resto de equipos que están situados por encima de él. Todavía hay tiempo, pero no hay espacio para más errores porque de cada semana que pasa es más complicado dar el paso adelante que necesita el equipo de sa Plana.

El Terrassa está situado en decimosegunda posición con trece puntos y este pasado fin de semana empató contra el Espanyol B a un gol. Solo tiene un punto más por encima del descenso y por lo tanto no pondrá las cosas fáciles al equipo mallorquín. Los de José Contreras buscarán por lo tanto un resultado que les permita tomar impulso en una temporada muy difícil.

Mallorca B

Nueva oportunidad para el Mallorca B en su cruzada por conseguir la primera victoria del curso e intentar maquillar una temporada de momento para olvidar. No puede demorarse más un triunfo para los de Gustavo Siviero, que a las primeras de cambio se han desconectado en la clasificación y solo una serie de victorias podrían dar ese impulso necesario a un equipo que está encontrando muchas dificultades esta temporada.

Este domingo juegan ante el Cornellà (12.00 horas), un equipo que como los bermellones no está mucho mejor ya que solo ha ganado un partido de los nueve disputados hasta la fecha. Partido por lo tanto que enfrentará a dos equipos muy necesitados y donde un punto no sirve de mucho dada la situación.

El pasado fin de semana fue el Lleida quien superó a los bermellones, que ni en casa ni fuera están mostrándose peligrosos y la permanencia requiere de un cambio inmediato. La apuesta tímida del club está resultando el detonante de una campaña muy mala y que puede acabar con el descenso de forma rápida si no se le pone remedio.