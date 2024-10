Sigue la tensión en el fútbol femenino de Calvià

La tensión no cesa en el fútbol femenino de Calvià. Tras llegar a un acuerdo amistoso entre el Platges de Calvià y el Santa Ponsa femenino para el desembarco de las niñas en el segundo club, ahora son los padres que denuncian que la entidad naranja no ha devuelto la cuota ingresada a principio de temporada para disponer de la ficha. Según comentan los padres de las futbolistas, no reciben respuesta por parte del Platges. Ni a través de los correos a los que ha tenido acceso este periódico, ni a través de un burofax remitido en nombre de todos los implicados.

Una vez desarrollados los acontecimientos que derivaron en la desbandada de más de 40 niñas de un club a otro a principio de curso, los progenitores lanzaron un burofax al Platges para que les devolvieran los importes pertinentes, que oscilan entre los 100 euros en caso de haber fraccionado la cuota o 620 euros si se ha ingresado la totalidad. Según informó el portavoz de los padres a Ultima Hora, el Platges de Calvià no ha contestado el burofax enviado el 8 de octubre y tampoco ha realizado ningún ingreso. Noticias relacionadas Vía libre para el Santa Ponsa femenino Ante esta situación, la entidad calvianera asegura no haber recibido ninguna notificación solicitando la devolución del dinero. A pesar de ello, instan a que durante la próxima reunión de la junta directiva, se decidirá la manera en la que devolver el dinero y que en todo momento, desde el club pretenden afrontar las transferencias durante los próximos días. Aunque todo parecía haber transcurrido en los últimos meses, parece que la tensión en el fútbol femenino del municipio costero no termina de sofocarse y los problemas siguen estando al orden del día. Por el momento, el último episodio polémico sigue dando dolores de cabeza a las dos partes. El grupo de padres afectado afirman que las cantidades de dinero son mayoritariamente de 620 euros. «Hablamos de más de 20000€ si no recuerdo mal en total a familias la mayoría de Calviá y humildes, que eso es bastante dinero para ellos», comentó el portavoz.