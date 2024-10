«Tuvimos que ganar el Mundial para ser escuchadas»

Jugadoras de la selección femenina española de fútbol que ganó el Mundial 2023, como Jenni Hermoso, Irene Paredes, Aitana Bonmatí o Laia Codina, desvelan en un documental de Netflix presentado este miércoles que tuvieron que lograr el título para que la Federación Española de Fútbol (RFEF) las escuchara. «Lo hemos vivido todo. Al principio, que no éramos una mierda, hasta ser campeonas del mundo y sufrir algo que nunca nos hubiéramos imaginado. Y seguir ahí… por eso dije: Se acabó. Fuimos campeonas también para poder ser escuchadas, aunque...».

Estas palabras son parte de las que pronuncia Jenni Hermoso, protagonista luego por el beso no consentido que el presidente de la RFEF entonces, Luis Rubiales, la dio durante la celebración del campeonato, que es uno de los motivos por los que será juzgado por agresión sexual y coacciones el próximo febrero. En el minuto y medio adelantado del documental «#SeAcabó» se escucha también a algunas internacionales hablar de la crisis generó la postura de 15 internacionales de no acudir a la selección hasta que no cambiaran cosas, como la continuidad de Jorge Vida como seleccionador, meses antes del Mundial de Australia y Nueva Zelanda, en el que España logró el título el 20 de agosto de 2023 con un gol de Olga Carmona frente a Inglaterra (1-0). «Para mí era un grupo roto. Parecía que teníamos que ganar para joder a las otras», afirma Laia Codina, mientras la capitana Irene Paredes asegura que han «vivido y peleado cada balón fuera y dentro del campo». «La Federación lo tomó todo como un ataque y fue a por nosotras», añade.

En el documental que se estrenará el 1 de noviembre participan también las dos últimas ganadoras del Balón de Oro, las barcelonistas Alexia Putellas y Aitana Bonmatí. «La Federación tenía el fútbol femenino porque lo tenía que tener. Ahí sí que sentí indignación. Sentí tanta rabia por dentro...», mantiene Putellas. «No apostaban por nosotras, ni les importábamos», señala Bonmatí.

La selección española, que tras el Mundial de 2023 conquistó este año la Liga de Naciones con Montse Tomé como técnica, tras el cese de Vilda en septiembre pasado, jugará el mes que viene dos amistosos contra Canadá e Italia. Tomé facilitará mañana la convocatoria para ambos encuentros, de preparación para la Eurocopa de 2025 en Suiza para la que ya está clasificada.