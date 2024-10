El Barcelona presentó este martes el nuevo cartel del '125 aniversario' culé y que ha sido diseñado por el mallorquín Miquel Barceló. El artista explicó en el acto en el que se desveló su obra, que su idea era buscar el juego asociativo tan característico del Barça. «Hay un equipo de fútbol dentro, hay gambas, genera movimiento, es una metamorfosis continua», explicó ante los medios este martes en Barcelona.

Sin embargo, esta justificación parece que no ha terminado de convencer a parte de los aficionados blaugranas, que han manifestado su desencanto con la nueva obra de Barceló para homenajear el ‘125 aniversario’ del club. Los usuarios se han mostrado muy críticos en redes con el resultado final, esgrimiendo que el diseño deja mucho que desear para celebrar una festividad tan importante para el Barcelona.

125è aniversari del FC Barcelona.

Us identifiqueu amb aquest cartell commemoratiu?

Les gambes, serps i cavallets de mar són per a fer boca?

Tot i que Miquel Barceló és un referent mundial per les seves obres d'art, aquesta vegada ni mirant-m'ho amb afecte. pic.twitter.com/l7AzfVWmlr — ANNA ||⭐|| (@ABalagu) October 16, 2024

Estim molt a Miquel Barceló, gran artista, felanitxer, ha duit el nom de Mallorca per tot el món, en definitiva té moltes coses que m'agraden. però això no lleva que algunes coses que pinta siguin un ñarro com una casa. Se cert que el barça no ha d'estar massa content. Vaja un… pic.twitter.com/LZyvRTFcwB — 𝓜𝓲𝓰𝓾𝓮𝓵 𝓐. 𝓐𝓻𝓲𝔃𝓪 (@MiguelAAriza) October 16, 2024

El cartel oficial del 125 aniversario del FC Barcelona. Obra del artista mallorquín Miquel Barceló. Sin ser yo un experto en la crítica pictórica, a mí no me genera nada. No me gusta. Hubiese apostado por otro concepto. pic.twitter.com/ztw1FxHLj0 — Mario Giner (@marioginer_) October 15, 2024

Pese a que muchos han reconocido que Barceló es un gran artista con una gran trayectoria, no terminan de asimilar la obra presentada este martes en sociedad. «Quiero mucho a Miquel Barceló, pero esto no quita que algunas cosas que pinta sean un ñarro como una casa. Creo que el club no debe estar demasiado contento», ha indicado un internauta en redes. «Sin ser yo un experto en la crítica pictórica, a mí no me genera nada. No me gusta. Hubiese apostado por otro concepto» o «Aunque él es un referente mundial por sus obras de arte, esta vez ni mirándomelo con cariño me gusta el cartel», señalan otros.

Molt hàbil Miquel Barceló introduint gambes al cartell, per distreure l'atenció de Laporta i portar-lo a un univers hedonista ple de mariscades, mentre li cola aquesta al·legoria del jugador del Barça tripat que encara surt de festa al Bling Bling abans d'un dia de partit. pic.twitter.com/kU0ET5eViy — Jordi Caballé May (@CaballeMay) October 16, 2024

⚠️ATENCIÓ⚠️ Tenim imatges en exclusiva del procés creatiu que va seguir Miquel Barceló immediatament abans de posar-se a pintar el cartell del Barça: pic.twitter.com/eLhXc829al — ✯✯ Marta Niubó ✯✯ (@Marta_catalonia) October 16, 2024

Por otra parte, no han tardado en aparecer los clásicos memes en redes al ver la obra final presentada este martes en Barcelona. Pese a todo el ruido que ha generado el cartel, Laporta afirmó estar emocionado al verlo. «Barceló tiene mucha luz, tiene vida, es dinámico, la posición es la de un jugador de como chutaba un jugador como Kubala. Tiene vida propia y resume mucho el momento que estamos viviendo ahora».