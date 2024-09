Busquets Ferrer, el árbitro de moda

Mateu Busquets Ferrer (Palma, 1993) ha pasado en apenas dos temporadas de ser la gran promesa del arbitraje español al colegiado de moda, toda una realidad palpable. Una sola temporada en Segunda A le fue suficiente para sellar el ascenso a Primera el curso pasado con apenas 29 años. Anteriormente estuvo en Segunda B y Primera RFEF. Es un árbitro con personalidad como demostró en el derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid donde a los 69 minutos decidió suspender el encuentro debido al continuo lanzamiento de objetos. Ni el escenario, ni la magnitud del encuentro ni tampoco los millones de ojos que estaban depositados en él, le impidieron tomar una decisión acertada y aplaudida por el planeta fútbol.

PROTOCOLO

Los pasos que siguió

Mateu obró siguiendo el protocolo marcado y reanudó el encuentro después de 17 minutos parado por el lanzamiento de objetos cuando el coordinador de seguridad le transmitió que «el ambiente se había calmado» y se podía volver a jugar, según escribió en el acta. «Se demanda del coordinador de seguridad que garantice la seguridad de los participantes para poder reanudar el partido. Nos comunica que el ambiente se ha calmado y se puede proceder a la reanudación del mismo, saliendo al terreno de juego 14 minutos después y reanudándose 17 minutos después desde la detención. El partido se reanuda sin nuevos incidentes», recogió el colegiado en el acta, después de la suspensión temporal del derbi.

CARLO ANCELOTTI

Elogió su decisión

La situación llegó al extremo de tener que suspender el encuentro ante la imposibilidad de jugar debido a la caída de objetos. Su actuación fue la correcta porque además de seguir el protocolo, no permitió la continuidad del encuentro si no se garantizaba la seguridad. En este sentido, Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, elogió el comportamiento del colegiado. Ha sido una actuación correcta del árbitro porque se tenía que parar unos minutos el partido e irnos al vestuario. Ha sido una decisión correcta que no nos ha gustado a nadie por parar el partido pero creo que el árbitro ha actuado bien», defendió el técnico italiano en rueda de prensa.

UN PLAN PERFECTO

Un colegiado con ideas claras

En julio de 2023 el colegiado Mateu Busquets concedió una entrevista a Ultima Hora en la cual explicaba cómo sería el plan de actuación en caso de encontrarse alguna vez con un capítulo de violencia como por ejemplo el que tuvo que afrontar el pasado domingo en el derbi. «Cuando se producen este tipo de incidentes hablas con el delegado de campo, le comunicas cómo está la situación, que lo indique por megafonía e informe al público y si reinciden, nos vamos del campo. Se aplicó el protocolo en ese caso. Es un problema más social que puramente futbolístico, pero entre todos hay que intentar neutralizarlo». Cumplió a rajatabla con lo que manifestó en su día, aplicó el protocolo y obligó a los violentos a cesar en su actuación porque de lo contrario se quedaban sin derbi.

JOSÉ FÉLIX DÍAZ

«Nunca perdió la compostura»

El redactor jefe del área del Real Madrid en el diario Marca se deshizo en elogios en un largo artículo. Bajo el titular, Busquets Ferrer, la gran noticia del derbi madrileño, Díaz afirmó: «Su gran cualidad es que los errores y aciertos (mayoría) le duran en su cabeza un día. Los analiza y a partir de ahí saca las conclusiones pertinentes. Nada amigo de las estridencias. En un partido con tanto para decidir, en momento alguno perdió la compostura, su gran cualidad, tal y como dicen los que le conocen bien. Apunta a internacional, a subirse al carro de los elegidos. Se ha ganado el respeto por su manera de actuar cuando algunos ponían en duda su capacidad para dirigir partidos».

ALFONSO PÉREZ BURRULL

«Ejemplo de personalidad»

El exárbitro internacional Alfonso Pérez Burrull, también en Marca, opinaba. «Lo que no puede pasar desapercibido es el ejemplo de personalidad y de gestión de Busquets Ferrer. Cuando hubo que poner una gruesa raya contra la violencia, con firmeza, temple y sin ningún atisbo de duda, lo hizo».

TONI GARRIDO

«Nadie ha discutido su decisión»

Dani Garrido,director del Carrusel Deportivo de la Cadena SER, explicaba. «Busquets Ferrer siempre ha sido un colegiado muy práctico y aplica perfectamente lo que corresponde. Lanzamiento de objetos, aviso por megafonía, si se repiten, jugadores al vestuario. Cuando se reanude el partido, si hay más lanzamientos, suspensión definitiva». El periodista destacó que «nadie discutió la decisión del árbitro».

SANTI CAÑIZARES

«Ya era hora»

Santi Cañizares, quien aguantó en su carrera todo tipo de insultos, cánticos y lanzamiento de objetos en los estadios durante su carrera, aplaudía en Tiempo de Juego de la Cadena COPE que Busquets Ferrer suspendiera el partido: «Esta historia me la conozco yo de toda la vida porque me han tirado de todo. Resulta que si el portero se queja viene el árbitro a decirle que no provoque a la gente. El portero es la víctima y esto pasa en muchos estadios». Cañizares decía sobre la suspensión que «me parece bien, me parece muy bien. Ya era hora de que esto pasara. Cuánto hubiera deseado yo esto en mi época...».