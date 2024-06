Hungría-Suiza: Szoboszlai y la huella de Shaqiri

Dominik Szoboszlai y Xherdan Shaqiri se enfrentarán por primera vez en toda su carrera: la juventud y el desparpajo del húngaro ante la veteranía del suizo. Los dos centrocampistas son referentes en sus selecciones, que se verán las caras este sábado en su estreno en la Eurocopa de Alemania con un duelo inédito entre dos futbolistas con caminos similares hasta alcanzar una relevancia internacional incuestionable.

Hungría, con ese aroma clásico que irradia buen fútbol gracias a un pasado magistral en el que brillaban nombres como Puskás, Kocsis, Bozsik, Hidegkuti, Sarosi o Czibor, y Suiza, con su generación dorada al borde de la extinción en el que puede ser su último gran torneo, tienen nombres con una calidad fuera de dudas que pueden brillar en la Eurocopa. En el conjunto 'magiar', Gulácsi, Orbán, Szalai o Sallai, sobresalen por encima del resto; en el helvético, Xhaka y Sommer no se quedan atrás.

Pero otros dos, Szoboszlai y Shaqiri, centrarán los focos del duelo que se disputará en Colonia. El primero, después de perderse la anterior Eurocopa por lesión, es, a sus 23 años, el referente de Hungría. Y ha seguido el mismo camino que Shaqiri: desde su país hizo las maletas para jugar en Alemania, despuntó en el Leipzig y se marchó a la Premier League para vestir la camiseta del Liverpool a las órdenes de Jürgen Klopp.

Shaqiri, mientras, con 32 años, apura una carrera que inició en el Basilea y a la que dio lustre en el Bayern Múnich en la temporada de Jupp Heynckes en la que ganó todo (2012/13). Perdió relevancia con Pep Guardiola, se fue al Stoke City y desde ahí dio el salto al Liverpool, donde también coincidió con Klopp. A lo largo de tres cursos vivió en una montaña rusa con muchos altibajos y acabó traspasado al Lyon. En Francia no aguantó mucho tiempo y probó en Estados Unidos, en el Chicago Fire, club en que no está muy a gusto.

Parece que la carrera de Szoboslai será más estable. Su carácter, menos indomable que el del suizo, ayuda. Y aunque juegan en posiciones similares, tanto de mediapunta como escorados a una de las dos bandas, su estilo, con alguna similitud, es diferente. Y es que, Szboszlai se sacrifica mucho más en defensa que Shaqiri. Es más combativo. Pero, como el genio helvético, posee un disparo endiablado y una capacidad para filtrar pases asombrosa. En Inglaterra, en su año de debut en la Premier League, ha demostrado esas cualidades (siete tantos y cuatro asitencias) aunque aún tiene que asentarse en el once.

En Colonia se encontrarán dos nombres que se desarrollaron en Alemania y que se marcharon a Inglaterra. Juegan en zonas parecidas del campo y son dos de los líderes de Hungría y Suiza. Sin embargo, Shaqiri genera más dudas: hay debate sobre su presencia en el once. Su técnico, Murat Yakin, parece que no está convencido de alinear a un jugador que puede estar en el ocaso de su carrera y que ha jugado esta temporada en un club menor de la MLS. Sin embargo, la lesión de Steven Zuber, que estará en el primer partido por una distensión en un gemelo, le obligaría a optar sí o sí por Shaqiri.

Tampoco podrá alinear a Denis Zakaria, con una lesión muscular que le impedirá participar en el estreno de Suiza, que podría despedir a su gran generación. Desde 2010 ha disputado todos los Mundiales y todas las Eurocopas menos la de Polonia y Ucrania 2012. Su objetivo, es superar su mejor registro, los cuartos de final de la pasada edición disputada a lo largo del continente.

En el otro lado, Marco Rossi no tendrá ninguna duda con Szoboszlai. Será titular junto a un once más previsible que peleará por pasar de la fase de grupos. Esa será su forma de dar un paso hacia delante después de disputar las dos últimas Eurocopas tras años de ostracismo internacional (entre 1990 y 2016 no participó en ningún gran torneo). Emular a sus antepasados, subcampeones del mundo en Francia 1938 y en Suiza 1954, es una quimera, pero con Szoboszlai al frente, intentará Hungría peleará por hacer un buen papel. Mientras, Shaqiri, acostumbrado a explotar en las grandes citas, intentará recuperar protagonismo ante el jugador que sigue su huella.

Alineaciones probables:

Hungría: Gulacsi; Bolla, Orban, Lang, Szalai, Kerkez; Sallai, Nagy, Styles, Szoboszlai; y Varga.

Suiza: Sommer; Widmer, Schär, Akanji, Rodríguez, Ndoye; Freuler, Xhaka; Shaqiri, Vargas y Okafor o Amdouni.

Árbitro: Slavko Vincic (Eslovenia).

Estadio: Cologne Stadium.

Hora: 15:00