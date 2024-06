Rodri: «Vamos a por la cuarta, es la mentalidad del equipo»

Rodri Hernández, segundo capitán de la selección española, dejó claro el objetivo con el que inician la Eurocopa 2024, consciente de que deben ir creciendo en el transcurso del torneo pero con «la cuarta» corona en la «mentalidad del equipo» para ser la primera selección que lo consigue.

«Venimos siendo uno de los países con más Eurocopas y vamos a por la cuarta, es la mentalidad del equipo. Sabemos lo complicado que es y no me gusta pensar mucho en el largo plazo, me gusta el corto, pensar en ser competitivos y que crezca la confianza para ganar una Eurocopa. Sólo pasará yendo pasito a pasito hasta una cima que se ve lejos y que se puede conseguir trabajando bien las cosas», dijo en la rueda de prensa oficial de la UEFA en el Olímpico de Berlín.

Con el nerviosismo previo al inicio del torneo, Rodri no marcó un techo a un grupo de jugadores que ya demostró en la Liga de Naciones que está capacitado para ganar. «El vértigo es el mismo cuando empiezas un torneo de la magnitud de la Eurocopa. Siempre hay nerviosismo al principio, para ver cómo responde el equipo, si va a ser competitivo más allá del resultado, que será la consecuencia de hacer las cosas bien», dijo.

«Nuestro principal objetivo es competir, demostrar que España está para ganar una Eurocopa. Queremos competir desde el primer minuto ante un rival muy exigente. Son torneos de momentos que no permiten despistes. Unos malos diez minutos te pueden enviar a casa. Son partidos de noventa, hay que estar alerta y ser muy contundentes en las dos áreas», añadió.

Rodri puso en valor a Croacia, selección que trae buenos recuerdos a los españoles en los enfrentamientos recientes, pero de la que destacó la manera en la que compite en cada partido. «Nos conocemos mucho, nos hemos enfrentado muchas veces en diferentes torneos. Somos dos equipos que basan mucho su juego en el centro del campo, en dominar al oponente. Tienen tres de los mejores centrocampistas del mundo y es un equipo muy competitivo que sabe jugar muy bien los tempos del partido, vayan por delante o por detrás nunca pierdan la cara, compiten, tiene jugadores veteranos. Tenemos que estar muy atentos y hacer un gran partido si queremos ganar», analizó

Resaltó a su compañero en el Manchester City Josko Gvardiol: «Tendré una charla con el extremo que vaya a jugar. Es un jugador fantástico, era central y se ha adaptado al lateral de manera muy natural. Tiene condiciones para hacerlo y por ahí va a ir bastante parte del peligro de Croacia por su capacidad para sacar centros».

Como ya hizo Pedri en los días previos al estreno de España, Rodri se mostró partidario de cualquier retoque al estilo que impulsó el éxito de la selección que ahora dirige Luis de la Fuente. «El estilo que te lleva a ganar es el que quiero, ni más ni menos. No entiendo de estilos, entiendo de una manera que plantea el míster para ganar al rival de mañana. Cada uno es diferente y es un error pensar que un estilo te va a llevar a ganar, hay que adaptarse y cambiar. Esa faceta es clave. Nos enfrentamos a un equipo correoso, hay que ir arriba a robar, hacer daño en campo contrario y ojalá tengamos el control porque ellos sufren si les dominas», opinó.

El segundo capitán de la selección española recordó partidos en los que compitió contra las mejores, convencido de que ningún rival se quiere enfrentar a la Roja. «Hemos demostrado que España es un equipo que ha competido contra las grandes selecciones. Hemos ganado a Italia y Croacia en la última 'Nations League', se nos escapó por muy poco la final de la anterior ante Francia. Nadie se quiere enfrentar a España, somos complicados de ganar y hay una gran igualdad. Son torneos de momentos y el que mejor los maneje ganará», aseguró.