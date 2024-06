Bernd Schuster: «Arrasate y el Mallorca es un proyecto muy ambicioso»

Bernd Schuster es una voz más que autorizada para hablar de fútbol. Su trayectoria como futbolista y entrenador le dan crédito para ser escuchado. Cuando habla hay que callar. Esta vez, el germano ha hablado este jueves en el marco de The Battle of The Stars de Pula Golf. El antiguo míster del Real Madrid ha valorado la llegada de Arrasate al Mallorca y la cataloga como «muy ambiciosa». Además, ha dejado un mensaje hacia el papel de Javier Aguirre en el conjunto bermellón. «Ha hecho un gran trabajo y ha conseguido afianzar al equipo en Primera».

A su vez, ha resaltado la figura de Jagoba Arrasate en el Osasuna. «Allí lo hizo muy bien y espero que en Mallorca, donde tengo muchos amigos, también le vaya igual. Es muy buen entrenador», ha añadido. Noticias relacionadas The battle of the Stars de Pula Golf echa a rodar Por último, Bernd Schuster ha hecho un balance sobre la Eurocopa y ha puesto sobre la mesa a tres selecciones por encima del resto. «Alemania, Inglaterra y Francia están en un buen momento. Será una Eurocopa bonita porque es el último torneo de Toni Kroos, al que el Madrid echará mucho de menos», recuerda. La salida de Kroos preocupa mucho a Schuster y solo ve en un jugador un posible sustituto. «Daba mucho equilibrio al centro del campo y no sé como lo podrán recuperar. Solo veo a Rodri como su sustituto y no irá al Bernabéu», comenta.