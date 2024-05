El Llosetense comunica a Nico López que no cuenta con él para la próxima temporada

Nico López, uno de los mejores entrenadores que ha dado el fútbol balear, no seguirá en el Llosetense y así lo ha comunicado el club en una nota en las redes sociales, aunque el propio entrenador tenía ya decidido semanas atrás no seguir en el banquillo. La directiva presidida por Lurek Vince ha informado en una escueta nota que «la actual dirección del club ha comunicado a Nico López que no le presentará una propuesta de renovación para la temporada 2024/2025. El Llosetense le agradece a él y a su cuerpo técnico todo el trabajo realizado durante la temporada y a Nico López todo lo que le ha dado al club durante muchos años». De esta forma el Llosetense da por cerrada la etapa de uno de los técnicos más importantes que ha dado el balompié en estas islas durante estos últimos años y que iba camino de cumplir los mil partidos en los banquillos.

Sin embargo, la situación en el Llosetense es volcánica porque un grupo de socios se ha organizado con el fin de promover una moción de censura contra el actual responsable del club, Lurek Vince. No es habitual que este tipo de movimientos se den en el fútbol balear, por eso llama especialmente la atención que este hecho se produzca en la entidad de Es Puig. La próxima asamblea debería ser importante en este sentido porque es ahí donde se debe trasladar esta posibilidad, que al parecer y según ha podido saber esta redacción, cuenta con el mínimo porcentaje de socios marcado por la ley para poder convocarla y por lo tanto que todos los socios puedan votarla. La marcha de Nico supone una noticia de impacto en el fútbol balear porque el técnico es uno de los más reconocidos en la Isla y estaba muy consolidado en el Llosetense. Uno de los entrenadores más reconocidos está por lo tanto sin equipo para la próxima temporada, aunque propuestas no le faltarán.