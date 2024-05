Pili Espadas: El adiós de una leyenda

Pocas deportistas en la Isla han gozado del carisma y de la trayectoria de Pili Espadas, futbolista incombustible del Collerense y que ha decidido colgar las botas. Su club de toda la vida le brindaba este domingo un merecido homenaje en una jornada donde fue muy difícil tanto para la jugadora como para la gran familia del Coll mantener la emoción.

La admiración que ha despertado Pili es absoluta en el fútbol balear y la decisión de abandonar deja a los campos sin una de sus máximas referentes durante muchas temporadas.

Porque si hay una jugadora que representa lo que significa el Collerense en el fútbol balear es ella, todo un emblema de la institución del Coll y en consecuencia del balompié en nuestra comunidad. Lleva toda la vida en el club y ha disfrutado en primera persona los 25 años del equipo femenino, saboreando sus éxitos y sufriendo sus caídas. Durante muchos años ha sido tentada por otros equipos, pero ella siempre se ha mantenido fiel al Collerense y ambos han crecido de la mano y se han convertido en referentes en la comunidad. «Aquí he pasado los mejores momentos de mi vida y eso ya no me lo va a quitar nadie», aseguraba al recordar las temporadas que el club estuvo en Primera. «Era increíble pelear sin dinero contra el Barça, el Athletic o el Atlético por salvar la categoría. El sacrificio era enorme, pero la recompensa también», recuerda. Para Espadas, el Colle es y será siempre un motivo de orgullo: «Pese a los cambios de los últimos años nunca hemos dejado atrás nuestro ADN ni todos esos valores con los que marcamos una época».

La jugadora recibía este domingo un caluroso homenaje por parte de la familia del Collerense, el club al que ha defendido durante el último cuarto de siglo.

El Collerense, con Tolo Verd al frente, estuvo también a la altura de una jugadora que merecía un homenaje como este para poder cerrar un ciclo sobre el campo. Lo ha sido todo y el fútbol balear ha disfrutado de su fútbol y de su enorme carácter sobre el terreno de juego. Futbolista de club y ejemplo para muchas. Se retira una grande de nuestro deporte en un año muy especial.