Germán Burgos: «Mi intención no era denostar a Lamine Yamal, todo lo contrario»

El ex guardameta argentino Germán 'Mono' Burgos reiteró sus disculpas por decir, en su labor de comentarista de Movistar + durante la previa del encuentro de Liga de Campeones entre el PSG y el Barcelona, que a Lamine Yamal «si no le va bien termina en un semáforo» mientras aparecía en pantalla una secuencia del futbolista del conjunto azulgrana dando toques al balón durante el calentamiento; y aseguró que su intención «no era denostar a Lamine Yamal, todo lo contrario».

«Hago este comunicado reiterando mis disculpas por mis palabras en el programa de ayer. No fue mi intención hacer daño de ningún tipo a Lamine Yamal, a la gente del Barcelona, a los jugadores, a la UEFA, ni a la plataforma Movistar Plus+ en donde trabajo. Al hacer mi comentario elegí hacer un chiste sobre la calidad y halagar las virtudes, en ningún caso fue sobre ninguna etnia ni clase social», indicó en un texto.

«Después de estar tantos años dentro del fútbol, me emociona ver a los jugadores jóvenes de cantera. Admiro sobre todo la cantidad de nuevos talentos que está sacando el Barça porque creo que esa calidad al final siempre triunfa. Soy entrenador pro cantera y en todos los equipos en los que he estado me he preocupado por llevar jóvenes a entrenar con el primer equipo. Pido perdón a todo el que se haya sentido ofendido por mi comentario. Mi intención no era denostar a Lamine Yamal, todo lo contrario», añade.

Burgos concluye: «El fútbol une todo y a todos, por eso es el mejor deporte ya que no discrimina por razón de sexo, raza, religión, discapacidad, edad ni orientación sexual. ¡En esto es lo que creo! ¡Nos vemos en fútbol!».

Por su parte Movistar Plus+, a cuyas preguntas ninguno de los dos equipos quisieron atender tras el choque por este motivo, catalogó en otro comunicado los comentarios de «desafortunados» y pidió también disculpas «públicamente», afirmando que «adoptará las medidas oportunas para garantizar que estos hechos no vuelvan a producirse».

«Con motivo de los desafortunados comentarios de uno de los colaboradores de Movistar Plus+ en la previa del partido de la UEFA Champions League entre el PSG-FC Barcelona sobre el jugador azulgrana Lamine Yamal, la plataforma pide disculpas públicamente», manifestó.

«Movistar Plus+ condena cualquier tipo de discriminación y no permitirá este tipo de comentarios de ninguno de los trabajadores ni colaboradores vinculados a la plataforma. Tras lo sucedido, la plataforma adoptará las medidas oportunas para garantizar que estos hechos no vuelvan a producirse», completó.