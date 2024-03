Luis de la Fuente da su versión sobre la decisión de Brahim de jugar con Marruecos

Luis de la Fuente, seleccionador español, reconoció que no ha hablado con Brahim Díaz para comunicarle si iba a ser convocado con España, recordó que es el técnico que más ha contado con él en su carrera y mostró respeto a su decisión de jugar con Marruecos al asegurar que «es libre de tomar las decisiones que tome».

De la Fuente fue el protagonista este lunes en el Foro EFE Sport Business Days en la sede de la UAX en la Universidad Alfonso X El Sabio, donde respondió a la decisión de Brahim, internacional en las categorías inferiores de la selección española, que debutó con la absoluta en un partido amistoso, de aceptar la propuesta de la Federación marroquí para jugar con Marruecos.

«Respeto su postura, cada uno es libre para tomar decisiones, pero hay tres máximas a la hora de ser seleccionado: una, que pueda jugar en la selección; dos, que quiera hacerlo, y tres, que el seleccionador le seleccione», explicó De la Fuente.

«La más importante, sin exigencias ni obligaciones, en igualdad de derechos. En ese punto de partida me encontrarán siempre. Si no es desde ese punto de partida, me tendréis enfrente siempre», remarcó.

De la Fuente reconoció que no ha llamado a Brahim, un hábito que tiene con jugadores lesionados, pero no con los que va a convocar, y le deseó lo mejor si su decisión es renunciar a la selección española para jugar con Marruecos.

«No he hablado con él si va convocado o no, y la gente hace lo que cree que tiene que hacer. Brahim ha estado conmigo más que con ningún seleccionador, le tengo un aprecio y un valor demostrado. Le deseo lo mejor, pero cada uno es libre de tomar las decisiones que tome con el más absoluto respeto», concluyó el seleccionador, que este viernes ofrecerá una nueva convocatoria.