El Platges de Calvià ha entrado en convulsión tras un fin de semana marcado por la destitución del cuerpo técnico del conjunto que milita en la División de Honor juvenil, entre otros motivos, por hacer caso omiso a las imposiciones de la dirección deportiva que comanda Rafa González. El cese de Miki Mayans, según ha revelado el propio técnico por no haber alineado a dos jugadores, también ha motivado las dimisiones del responsable del juvenil B, Andreu Lomas, y del cadete A, José Pino, por las formas en las que se ha producido.

«Nos destituyen por no alinear al hijo del director deportivo y a un amigo suyo. El viernes nos dijeron que tenían que jugar como titulares ante la Damm y el Barcelona o no seguiríamos al frente del equipo, pero nosotros no actuamos así», relata Miki Mayans, que comenta que fue informado de su destitución a través del grupo de WhatsApp que tiene con la junta directiva. La comunicación precisa un total de nueve puntos que motivan el cese, aunque el técnico remarca que si la decisión hubiera sido por los resultados del equipo -último en el grupo 3 de División de Honor- se podría haber tomado hace «una semana o un mes». Mayans razona que la clave de la destitución ha sido «no hacer caso a las imposiciones» porque en el mensaje se hace referencia a las instrucciones de alinear a dos jugadores concretos que no fueron de la partida.

Según revela el ya exentrenador del Platges de Calvià de División Honor la dirección deportiva tenía interés en que los dos jugadores fueran titulares ante la Damm y el Barcelona porque un ojeador tenía previsto seguir sus evoluciones en dichos encuentros. «Nuestro trabajo en estas categorías que siguen siendo de formación es diseñar un once con los que entendemos que mejor trabajan y que se adaptan al plan de partido que trazamos y considero que con nuestra decisión de desatender las injerencias también les enseñamos unos valores a los chicos», argumenta.

Mayans se ha despedido este lunes de la plantilla deseándole la mejor de las suertes para lo que resta de temporada y en el futuro, mientras que este martes hará lo propio el preparador del B, Andreu Lomas, que ha presentado su dimisión por solidaridad con su homólogo en el A al no aprobar las formas de la destitución. En la misma línea también se sitúa José Pino, que deja el banquillo del cadete A del Platges de Calvià tras algo más de tres décadas vinculado a la entidad.