El director deportivo del Platges de Calvià, Rafael González, ha desmentido al ya exentrenador del Juvenil División de Honor de la entidad, Miki Mayans, y ha afirmado que la destitución de éste y todo su cuerpo técnico se debe a motivos «estrictamente deportivos» porque no «han sabido adaptarse a la plantilla ni sacarles todo el jugo», una versión diametralmente opuesta a la que ha expuesto el técnico.

Mayans ha asegurado que su cese ha sido «por no alinear al hijo del director deportivo a a un amigo», un hecho que González niega de forma rotunda. «La destitución se les comunica en persona el pasado viernes. Uno de mis errores ha sido no destituirles hace más tiempo porque la situación deportiva está ahí: últimos en todas las jornadas menos en una... No han encajado bien el cese, que repito que es motivado únicamente por motivos deportivos. No se han sabido adaptar a las circunstancias ni a las necesidades de la plantilla. No quiero entrar en otras cuestiones porque no me parecen de recibo, pero yo en ningún momento impongo a éste o aquel jugador».

El Platges de Calvià, que es colista del Grupo III de la División de Honor Juvenil con solo 10 puntos, está virtualmente descendido. Para dirigir al equipo se encomienda a Pablo Maqueda, exfutbolista del Barcelona y Mallorca entre otros, que tendrá como segundo al también exmallorquinista Juanjo Dobla.